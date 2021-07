Handball live: Argentinien vs. Deutschland live im TV und LIVE-STREAM - die Vorrundenpartie bei Olympia

Die deutsche Handballnationalmannschaft trifft bei Olympia in der Vorrunde auf Argentinien. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Ähnlich wie die Fußballer haben auch die deutschen Handballer einen Fehlstart bei den diesjährigen Olympischen Spielen hingelegt. Nach hartem Kampf musste man sich mit 27:28 knapp den Spaniern geschlagen geben. In seinem zweiten Gruppenspiel trifft Deutschland am Montag, den 26. Juli, nun auf Argentinien. Das Spiel beginnt bereits um 4 Uhr (MEZ).

Spanien, über Jahre hinweg eine der besten Handballnationen der Welt, hatte so ihre liebe Mühe mit Deutschland. Die Manschaft von Nationaltrainer Alfred Gislason konnte die Partie lange offen halten, führte sogar zur Pause mit einem Treffer. Eine schwächere zweite Halbzeit und durchaus fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen, gepaart mit einer deutlichen Leistungssteigerung der Spanier, sorgten schließlich für die Auftaktniederlage.

Dadurch ist das DHB-Team in Gruppe A nun bereits unter Druck. Da Frankreich und Norwegen ihre Auftaktspiele gewonnen haben, steht Deutschland gegen Argentinien unter Zugzwang. Denn um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren, muss das DHB-Team in der Sechsergruppe mindestens Vierter werden. Argentinien verlor indes seinen Auftakt mit 27:33 gegen die ebenfalls favorisierten Franzosen und belegt aktuell den letzten Platz in Gruppe A. Der Verlierer dieses Duells wird wohl keine Chancen mehr auf das Viertelfinale haben.

Handball live, Argentinien vs. Deutschland: Goal liefert Euch alle Informationen zur Übertragung bei den Olympischen Spielen live im TV und im LIVE-STREAM.

Handball live: Argentinien vs. Deutschland - das Spiel im Überblick

Begegnung Argentinien vs. Deutschland Wettbewerb Olympische Spiele, 2. Spieltag Vorrunde Datum Montag, 26. Juli 2021 Beginn 4 Uhr deutsche Zeit Ort Yoyogi National Stadion (Tokio, Japan)

Handball live: Argentinien vs. Deutschland live im TV und LIVE-STREAM - die Übertragung der Olympischen Spiele

In Bezug auf die Übertragung der Olympischen Spiele darf sich kein Fan beschweren. Es gibt viele Möglichkeiten, das Sportevent live zu verfolgen. Dabei ist auch das kostenlose Angebot wie immer sehr gut.

Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen traditionell die Wettkämpfe live im TV. In diesem Jahr ist aber auch der Sender Eurosport mit dabei, der viele Wetkkämpfe im Free-TV überträgt.

Handball live: Argentinien vs. Deutschland live im TV und LIVE-STREAM

Die wohl vorentscheidende Begegnung zwischen Argentinien und Deutschland wird in jedem Fall live im ZDF zu verfolgen sein. Allerdings ist es wie so oft: Je nach Lage bei den Wettkämpfen wird auch immer wieder spontan zu anderen Sportarten geschaltet. In diesem Fall läuft parallel auch das Tennis Einzel/Doppel der Herren und Damen.

Handball live: Argentinien vs. Deutschland live im Free-TV

Bei der Übertagung der Olympischen Spiele im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wechseln sich bekanntermaßen die ARD und das ZDF ab. Am Montag, den 26. Juli, ist das ZDF mit der Übertragung an der Reihe.

Wie bereits erwähnt, ist es nicht sicher, dass das ZDF die Partie zwischen Argentinien und Deutschland in voller Länge übertragen wird. Denn je nachdem, wie es bei den anderen Wettkämpfen läuft, wird in einer Art Konferenz zwischen den Sportarten hin- und hergeschaltet.

Neben der Übertragung in der ARD und im ZDF konnte sich auch die Discovery-Gruppe die Übertragungsrechte an den Olympischen Spielen sichern. Auf dem Free-TV-Kanal Eurosport1 werden allerdings nicht alle Wettkämpfe übertragen. Bestimmte Wettkämpfe sind nur auf dem kostenpflichtigen Sender Eurosport2 oder im LIVE-STREAM im Eurosport-Player zu sehen.

Handball live: Argentinien vs. Deutschland im LIVE-STREAM

Das ZDF bietet auf jeden Fall einen kostenlosen LIVE-STREAM zum Spiel zwischen Argentinien und Deutschland an. Dieser beginnt ebenfalls parallel zur TV-Übertragung um 4 Uhr. Der LIVE-STREAM ist das exakte Abbild der TV-Übertragung, ist also in Bild und Ton identisch mit dem des Fernsehens.

Wie erwähnt bietet auch Eurosport einen LIVE-STREAM an. Diesen könnt Ihr im Eurosport Player, auf Joyn und Joyn+ verfolgen. Die Angebote im Eurosport Player und auf Joyn+ sind allerdings kostenpflichtig.

Und auch auf DAZN könnt Ihr die Olympischen Spiele verfolgen. Durch eine Kooperation mit Eurosport konnte sich der Streamingdienst die beiden Sender Eurosport1 und Eurosport2 dauerhaft ins Programm holen. Ein DAZN-Abo kostet entweder monatlich 14,99 Euro oder einmalig 149,99 Euro im Jahresabo (umgerechnet 12,50 Euro im Monat).

Handball: Die verbleibenden Vorrundenspiele von Deutschland bei den Olympischen Spielen im Überblick