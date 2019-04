Auch bei Aufstieg: Pierre-Michel Lasogga verlässt den HSV wohl im Sommer

Pierre-Michel Lasogga und der HSV werden sich angeblich im Sommer trennen. Eine Verlängerung ist nicht angedacht und der Stürmer hat wohl Angebote.

Pierre-Michel Lasogga wird den HSV angeblich im Sommer verlassen, unabhängig davon, in welcher Liga die Hamburger nächste Saison spielen. Das berichtet die SportBild.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Die Rothosen, die drei Spieltage vor Saisonende auf Platz vier der 2. stehen, werden Lasogga demnach kein Angebot zur Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags machen. "Wir werden bis Saisonende keine Vertragsgespräche mehr führen und uns voll auf den Aufstiegskampf konzentrieren", hatte Sportvorstand Ralf Becker zuletzt gesagt.

HSV: Drei Gründe für Abgang von Lasogga

Die Zeitung nennt drei Gründe für den Abgang des 27-Jährigen: Erstens möchte Lasoggas Seite mit der Zukunftsplanung offenbar nicht bis nach Saisonende warten. Zudem liegen wohl vielversprechende Angebote vor und ihm fehle die Wertschätzung im Verein.

Seit 2013 steht Lasogga beim unter Vertrag. In der vergangenen Saison war er zu in die englische ausgeliehen, wo er zum Stammspieler avancierte. In der laufenden Spielzeit bestritt er 24 Spiele für den HSV und traf dabei 13-Mal.