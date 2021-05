Hamburger SV, News und Gerüchte: HSV hofft wieder: "Wenn der liebe Gott mit uns ist", Rothosen vorne im Rennen um Baumgart?

HSV hofft wieder: "Wenn der liebe Gott mit uns ist"

Neutrainer Horst Hrubesch (70) vom Hamburger SV träumt nach dem furiosen 5:2 (3:1) gegen den 1. FC Nürnberg weiter vom Aufstieg in die Bundesliga - rechnet dabei aber wohl mit einem Umweg. "Wenn der liebe Gott mit uns ist, gehen wir vielleicht in die Relegation", sagte Hrubesch nach seinem geglückten Debüt und forderte zwei weitere Siege aus den verbleibenden Spielen gegen die Kellerkinder VfL Osnabrück und Eintracht Braunschweig.

"Es wird sicherlich nicht leicht. Es wird an uns liegen", sagte Hrubesch über das Saisonfinale, das ein Krimi werden könnte: "Wir haben die Möglichkeiten, also sollten wir sie nutzen." Und Kapitän Tim Leibold meinte: "Der Sieg tut nach den vergangenen Wochen richtig gut. Wir gucken jetzt aber nicht auf die anderen, sondern wollen am Sonntag unser nächstes Spiel in Osnabrück gewinnen."

Durch den ersten Dreier nach zuvor fünf Spielen ohne Sieg verbesserte sich der HSV auf Rang vier in der Tabelle, die Mannschaft von Hrubesch verkürzte den Rückstand auf die SpVgg Greuther Fürth auf Rang drei auf drei Punkte. Holstein Kiel ist bereits auf vier Punkte enteilt und hat noch ein Nachholspiel, dem souveränen Tabellenführer VfL Bochum ist der Aufstieg kaum noch zu nehmen.

🗣 @ToniLeistner bilanziert #HSVFCN: „Wir wollten das Gefühl zurückbekommen, Spiele zu gewinnen – und das ist uns heute gelungen. Wir haben damit unsere Hausaufgabe erledigt und das wird auch für die kommenden beiden Spiele die Herangehensweise sein.“#nurderHSV pic.twitter.com/CidkQkRX6s — Hamburger SV (@HSV) May 10, 2021

HSV, News: Baumgart erteilt Hannover 96 eine Absage - HSV vorne im Rennen?

Der scheidende Paderborn-Trainer Steffen Baumgart soll laut dem Sportbuzzer am Montag Hannover 96 eine Absage für den Trainerposten in der kommenden Saison erteilt haben. Zu den nun verbleibenden Interessierten an dem 49-Jährigen gehört neben dem 1. FC Köln demnach auch noch der HSV.

Vor dem Wochenende hatte sich 96-Vorstandsvorsitzender Martin Kind noch zu dem Trainer geäußert. "Er will die Gespräche mit den anderen Klubs noch führen. Ich bin entspannt. Wir bleiben in Kontakt, er will sich nach dem Wochenende melden", sagte der 77-Jährige noch am Freitag zum kicker. Nach der Absage Baumgarts präsentiert H96 Jan Zimmermann als neuen Chefanweiser.

Im Buhlen um Baumgart, der beim SC Paderborn nach vier Jahren zum Saisonende aufhört, sollen die Hamburger einen Vorteil besitzen. Der gebürtige Rostocker gilt als HSV-Fan. Doch die Geißböcke suchen ebenfalls händeringend nach einem Nachfolger für Interimstrainer Friedhelm Funkel.

Bei beiden Vereinen bleibt für die nächste Saison noch offen, in welcher Liga sie spielen. Die Chancen auf die 1. Liga bestehen bei beiden Teams, auch wenn die aktuelle Situation schlecht aussieht. Eine Entscheidung könnte daher auch vom Faktor Bundesliga abhängen.

