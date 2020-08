HSV (Hamburger SV) gegen Feyenoord live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird das Testspiel übertragen

Testspiel für den Hamburger SV: Im Rahmen des Helden Cups treffen die Rothosen auf Feyenoord Rotterdam. Doch läuft das Spiel im TV und LIVE-STREAM?

Der Hamburger SV trifft im Testspiel auf den niederländischen Erstligisten Rotterdam. Die Partie wird um 16 Uhr in der Arena Kufstein angepfiffen.

Der HSV befindet sich aktuell im Trainingslager in Österreich, heute steht ein Vorbereitungsspiel gegen Feyenoord Rotterdam an. Zusammen mit Arminia Bielefeld und dem spielen die vier Teams um den Helden Cup. Der Gewinner des Wettbewerbs erhält 30.000 Euro und darf diese an einen wohltätigen Zweck spenden.

In diesem Artikel erklären wir Euch, wo HSV ( ) gegen Feyenoord Rotterdam live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Mehr Teams

HSV (Hamburger SV) gegen Feyenoord Rotterdam live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb Testspiel Datum Freitag, 28. August 2020 Uhrzeit 16 Uhr Ort Kufstein, Österreich

HSV (Hamburger SV) gegen Feyenoord Rotterdam live im TV

Der österreichische TV-Sender „ServusTV“ hat sich die Übertragungsrechte am Helden Cup gesichert und zeigt die Partie live und in voller Länge. Der Sender sollte normalerweise für jeden von Euch empfangbar sein. Wer den Sender nicht findet, der kann das Spiel auch über den LIVE-STREAM schauen. Für ServusTV moderiert Marco Hagemann.

Zum Abschluss gibt’s noch ein paar Challenges unter den Jungs ⛰#nurderHSV #MoinBadHäring pic.twitter.com/081kxfFfPo — Hamburger SV (@HSV) August 27, 2020

HSV (Hamburger SV) gegen Feyenoord Rotterdam heute im LIVE-STREAM sehen: So geht's

Parallel zur TV-Sendung streamt ServusTV das Fußballspiel für seine Zuschauer live und kostenlos im LIVE-STREAM. Über diesen Link geht es direkt zur Übertragung. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der Fernsehübertragung. Kleiner Tipp: Mit einem HDMI-Kabel könnt Ihr Euren Fernseher mit dem Laptop verbinden und das Spiel so über den großen Bildschirm schauen.

Quelle: Imago Images / Sportfoto Rudel

HSV (Hamburger SV) gegen Feyenoord Rotterdam live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Hamburger SV ...gegen... Feyenoord 2. Bundesliga Liga 4. Platz Abschlussplatzierung 3. Platz 34,5 Mio. Euro Marktwert 93,8 Mio. Euro Rick van Drongelen (5 Mio. Euro) wertvollster Spieler Orkun Kökcü (17,5 Mio. Euro)

HSV (Hamburger SV) gegen Feyenoord Rotterdam heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Alle Übertragungen im Überblick