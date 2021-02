Hallescher FC gegen 1. FC Saarbrücken heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

22. Spieltag in der 3. Liga: Halle empfängt Saarbrücken. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Zum Abschluss des 22. Spieltags der 3. Liga trifft der Hallescher FC auf den 1. FC Saarbrücken. Die Partie wird um 19 Uhr angepfiffen.

Halle und Saarbrücken haben beide 30 Punkte auf dem Konto, beide möchten den Anschluss an die Tabellenspitze halten. Saarbrücken hat allerdings noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Zuletzt haben die Saarländer 2:4 gegen Hansa Rostock verloren, Halle trennte sich unter der Woche 1:1 unentschieden vom FC Ingolstadt.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Hallescher FC gegen 1. FC Saarbrücken heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen werden. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Hallescher FC gegen 1. FC Saarbrücken heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : 3. Liga (22. Spieltag)

: 3. Liga (22. Spieltag) Datum : Montag, 01. Februar 2021

: Montag, 01. Februar 2021 Uhrzeit : 19 Uhr

: 19 Uhr Ort: Halle

Hallescher FC gegen 1. FC Saarbrücken heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die 3. Liga übertragen

Jedes Spiel der 3. Liga wird in dieser Saison live und in voller Länge im TV und LIVE-STREAM übertragen. Möglich machen das die öffentlich-rechtlichen Sender der ARD und der Pay-TV-Sender Magenta. Während Magenta alle Partien als Einzelspiel oder in der Konferenz zeigt, darf die ARD nur ausgewählte Partien ausstrahlen.

Hallescher FC gegen 1. FC Saarbrücken heute live im Pay-TV

Magenta überträgt Halle gegen Saarbrücken heute live und über die vollen 90 Minuten im Pay-TV. Ab 18.45 Uhr könnt Ihr Magenta einschalten, Anett Sattler wird die Sendung moderieren. Markus Herwig ist heute Euer Kommentator. Ihr müsst Magenta abonniert haben und einen Telekom-Receiver besitzen, um die 3. Liga live im Fernsehen schauen zu können.

Hallescher FC gegen 1. FC Saarbrücken heute live im Pay-TV: Magenta

Magenta ist der Pay-TV-Sender der Telekom. Alle Telekom-Kunden können das Programm ein Jahr lang gratis schauen, danach kostet das Abonnement 4,95 Euro im Monat. Wer kein Telekom-Kunde ist, muss nicht auf die 3. Liga verzichten, doch mehr Geld bezahlen, denn hier kostet das Abo 16,95 Euro im Monat. Mehr Infos zu Magenta findet Ihr auf der Webseite.

Hallescher FC gegen 1. FC Saarbrücken heute live im LIVE-STREAM: Magenta

Magenta überträgt Halle gegen Saarbrücken heute auch live im LIVE-STREAM! Der Stream von Magenta ist der einzig legale im Internet, dementsprechend müsst Ihr Euch den Zugang kostenpflichtig erwerben. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zu Magenta.

Hallescher FC gegen 1. FC Saarbrücken heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

So spielt der HFC:

Eisele - Boeder, Vucur, Reddemann, Sternberg - Papadopoulos, Nietfeld - Manu, Titsch Rivero, Derstroff - Boyd.

Die Aufstellung des 1. FC Saarbrücken:

Batz - Perdedaj, Barylla, Thoelke, Sverko - Jänicke, Kerber, Golley - Shipnoski, Jacob, Günther-Schmidt

Hallescher FC gegen 1. FC Saarbrücken heute live im TV und LIVE-STREAM: Goal

Wer kein Geld für die Übertragung ausgeben möchte oder sich einfach nur für Statistiken oder die Tabelle der 3. Liga interessiert, der sollte den kostenlosen Ergebnisticker von Goal verfolgen. Klickt hier und werdet direkt zum Ticker weitergeleitet.

Hallescher FC gegen 1. FC Saarbrücken heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Hallescher FC bisher 7 Spiele (wettbewerbsübergreifend) 1. FC Saarbrücken 2 Siege 4 1 Remis 1 6 Tore 17 5,6 Mio. Euro Marktwert 5 Mio. Euro Terrence Boyd (400 Tsd. Euro) wertvollster Spieler Nicklas Shipnoski (450 Tsd. Euro)

Hallescher FC gegen 1. FC Saarbrücken heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick