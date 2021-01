Hallescher FC vs. 1. FC Magdeburg im TV, LIVE-STREAM und Co. - die Übertragung der 3. Liga heute live

20. Spieltag in der 3. Liga und ein Derby steht an: Der HFC empfängt Magdeburg. Hier gibt's alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Derbytime in der : Der Hallesche FC empfängt den 1. FC Magdeburg zum Sachsen-Anhalt-Duell. Los geht es am heutigen Samstag um 14 Uhr. Spielstätte ist der Erdgas-Sportpark in Halle. Rund 86 Kilometer trennen die beiden Städte.

Es ist der Rückrundenauftakt für beide Teams, die dementsprechend bereits am 1.Spieltag aufeinandertrafen. Damals behielt der HFC die Oberhand und entführte beim 2:0-Erfolg dank eines Eigentores von Gjasula sowie eines Treffers von Derstroff drei Punkte aus Magdeburg .

Beim heutigen Duell trifft der Tabellenneunte auf den Sechzehnten der Liga . 26 Punkte hat Halle aktuell auf dem Konto und somit lediglich sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz um den Aufstieg, aber auch nur sechs Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Bei Magdeburg sieht die Lage derweil ernster aus, denn die Mannschaft von Thomas Hoßmang liegt nur einen Punkt vor der Abstiegszone.

Abgesehen von der Tabellenkonstellation spricht die jüngste Form etwas mehr für die Gäste. Von den letzten fünf Ligapartien entschied Halle lediglich eine für sich, spielte zweimal remis und verlor genauso häufig. Magdeburg gewann zwei der vergangenen fünf Duelle, dem gegenüber stehen zwei Unentschieden sowie eine Niederlage.

Uns erwartet mit der Partie Halle vs. Magdeburg ein echter Derby-Kracher in der 3. Liga . Im folgenden Artikel liefern wir Euch alles Wissenswerte rund um die Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM . Außerdem versorgen wir Euch kurz vor Anpfiff mit den Aufstellungen beider Teams. Los geht's!

3.Liga - Hallescher FC vs. 1. FC Magdeburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Partie im Überblick

Spiel Hallescher FC vs. 1. FC Magdeburg Wettbewerb 3. Liga, 20. Spieltag Datum Samstag, 23. Januar 2021 Anstoß 14 Uhr Ort Erdgas-Sportpark, Halle

Hallescher FC vs. 1. FC Magdeburg heute live: Die Übertragung der 3. Liga

Die Fans von Halle und Magdeburg, aber auch alle Supporter der 3. Liga wissen es bereits, für alle anderen kommt hier die Info: Die meisten Partien gibt es leider ausschließlich im Pay-TV zu sehen, einige Spiele werden jedoch tatsächlich auch im Free-TV angeboten - so wie das heutige Duell!

In den folgenden Abschnitten zeigen wir Euch, welcher TV-Sender hierfür in Frage kommt. Außerdem versorgen wir Euch mit Informationen rund um die Möglichkeit im Pay-TV sowie zur Übertragung des Derbys im LIVE-STREAM .

Hallescher FC vs. 1. FC Magdeburg heute live: Die Übertragung der 3. Liga im Free-TV im MDR

Wie bereits angedeutet, ist der Derbykracher heute im Free-TV zu sehen - genauer gesagt im MDR .

Hier startet die Übertragung ab 14 Uhr im Rahmen von "Sport im Osten".

Übertragungsbeginn: 14 Uhr

Kommentator: Eik Galley

Moderator: Stephanie Müller-Spirra

Hallescher FC vs. 1. FC Magdeburg heute live: Die Übertragung der 3. Liga im Pay-TV bei Magenta Sport

Allerdings gibt es eben auch die Option, das Spiel im Pay-TV zu verfolgen. "Wozu denn Pay-TV, wenn man Free-TV hat?", werden sich viele vermutlich denken. Doch es gibt wie erwähnt nicht alle Spiele der 3. Liga im Free-TV , viele werden exklusiv bei Bezahlsendern gezeigt. Wer also regelmäßig die Dirttligapartien verfolgen möchte, ist hier bei Magenta Sport , einem Dienst der Telekom, genau richtig.

Magenta Sport startet die Übertragung um 13.45 Uhr mit den Vorberichten, ehe ab 14 Uhr der Ball rollt. Moderatorin Stefanie Blochwitz und Kommentator Andreas Mann begleiten Euch durch die 90 Minuten.

Vorberichte: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Anstoß: 14 Uhr

14 Uhr Kommentar: Andreas Mann

Andreas Mann Moderation: Stefanie Blochwitz

Allerdings gibt es eine Voraussetzung: ein Abonnement bei Magenta Sport. Alle Infos dazu gibt es hier beziehungsweise weiter unten in diesem Artikel!

Hallescher FC vs. 1. FC Magdeburg heute live: Die Übertragung der 3. Liga im MDR-LIVE-STREAM

Solltet Ihr unterwegs sein und das Sachsen-Anhalt-Derby nicht auf Eurem TV verfolgen können, dann legen wir Euch das Spiel im LIVE-STREAM ans Herz. Hier bietet der MDR neben der TV-Schalte auch einen Stream an, den Ihr unter diesem Link findet!

Das Programm ist identisch mit den Inhalten im Fernsehen und der Stream ist auf allen mobilen Endgeräten empfangbar.

Hallescher FC vs. 1. FC Magdeburg heute live: Die Übertragung der 3. Liga im LIVE-STREAM bei Magenta Sport

Auch Magenta Sport bietet Euch einen LIVE-STREAM, der ebenfalls auf allen mobilen Endgeräten läuft. Egal, ob Smartphone oder Tablet - mit dem Stream verpasst Ihr keine Sekunde des Derbykrachers!

Magenta bringt dabei einen weiteren Vorteil mit sich - nämlich die Konferenz! Sobald mehrere Spiele stattfinden, wie es am heutigen Samstag der Fall ist, habt Ihr die Möglichkeit, den Spieltag in der Konferenz zu verfolgen. Perfekt für den neutralen Beobachter!

Die Bedingungen für dei Stream-Zugang decken sich mit den obigen Voraussetzungen für Magenta Sport. Hier gibt es nochmal den Link mit allen Infos - alternativ lest Ihr einfach weiter.

Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum LIVE-STREAM des Spiels Hallescher FC vs. 1. FC Magdeburg!

3.Liga - Hallescher FC vs. 1. FC Magdeburg heute live: Die Abos bei Magenta Sport

Wer sich dauerhaft für die Partien der 3. Liga interessiert und nichts verpassen möchte, dem werden die kommenden Abschnitte besonders helfen. WIr zeigen Euch die Abo-Optionen bei Magenta Sport, mit denen Ihr die Drittligaduelle im TV oder LIVE-STREAM sehen könnt.

Wie bereits erwähnt, ist Magenta Sport ein Dienst der Telekom. Solltet Ihr bereits über einen Vertrag bei der Telekom verfügen, gibt es das erste Jahr bei Magenta Sport komplett kostenfrei.

Für alle anderen ohne Telekom-Vertrag gibt es mehrere Optionen, um auf den Dienst zugreifen zu können. Alle Informationen dazu gibt es auf der Website von Magenta Sport und in der unten stehenden Tabelle.

Telekom-Kunden Nicht-Telekom-Kunden Monatsabo - 16,95 Euro Jahresabo (monatlicher Preis) 4,95 Euro 9,95 Euro

Hallescher FC vs. 1. FC Magdeburg heute live: Die 3. Liga im kostenlosen LIVE-TICKER von Goal

Ihr hab den Artikel zwar bis hierher gelesen, seid aber weder zuhause noch habt Ihr die Möglichkeit, das Spiel zwischen Halle und Magdeburg im Stream zu verfolgen, wollt aber dennoch nicht darauf verzichten? Dann lautet die Antwort Goal , denn dort findet Ihr einen kostenlosen LIVE-TICKER zur Partie.

Mit dem Ticker verpasst Ihr keine Sekunde des Spiels und werdet außerdem vor Anpfiff mit spannenden Statistiken versorgt. Außerdem bietet Goal einen Gesamtüberblick über die 3.Liga . Spieltage, Teamnews, Tabelle - hier findet Ihr alles!

Den kostenlosen LIVE-TICKER zum Derby zwischen dem HFC und Magdeburg gibt es auf der Homepage von Goal!

Hallescher FC vs. 1. FC Magdeburg heute live: Die Aufstellungen in der 3. Liga

Die Aufstellung des Hallescher FC:

Eisele – Menig, Vucur, Reddemann, Sternberg – Papadopoulos - Lindenhahn, Nietfeld, Guttau – Eberwein, Boyd

Drittes Heimspiel in einer Woche, diesmal Derby gegen @1_FCM. Beim HFC fehlen Sven Müller, Derstroff, Vollert und Dehl verletzt. pic.twitter.com/S3uGgATkJ2 — Hallescher FC (@HallescherFC) January 23, 2021

Die Aufstellung des 1. FC Magdeburg:

Behrens - Koglin, Burger, Tobias Müller - Ernst, Jacobsen, Jakubiak, Obermair - Granatowski, Sane, Steininger