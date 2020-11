Hallescher FC gegen Hansa Rostock heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die 3. Liga übertragen

10. Spieltag in der 3. Bundesliga: Der Hallescher FC empfängt Hansa Rostock. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Die geht in den 10. Spieltag. Während die Topligen Europas aufgrund der Länderspielpause aussetzen, rollt in der 3. Liga der Ball. Die Partie zwischen Halle und Rostock wird um 14 Uhr im Erdgas-Sportpark angepfiffen.

Der Gast aus Rostock geht heute klar als Favorit in die Partie. Der Tabellenfünfte von der Ostsee möchte weiterhin um den Aufstieg mitspielen, gegen die zuletzt schwächelnde Mannschaft aus Halle müssen heute also Punkte her.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Hallescher FC gegen Hansa Rostock heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Hallescher FC gegen Hansa Rostock heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : 3. Liga (10. Spieltag)

: 3. Liga (10. Spieltag) Datum : Samstag, 14. November 2020

: Samstag, 14. November 2020 Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Halle

Hallescher FC gegen Hansa Rostock heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die 3. Liga übertragen

Alle Fans der 3. Liga dürfen sich freuen: Der Pay-TV-Sender MagentaSport und die öffentlich-rechtlichen Sender der ARD übertragen jede Partie des Wettbewerbs, Ihr verpasst also kein Spiel Eurer Lieblingsmannschaft.

Barometer Boyd - Trifft der Stürmer geht es dem HFC gut https://t.co/41nP9idTT3 #halle #hallescherfc — BILD Hallescher FC (@BILD_HFC) October 26, 2020

Hallescher FC gegen Hansa Rostock heute live im Free-TV

Halle gegen Rostock gibt es heute sogar im Free-TV zu sehen: Der MDR und NDR übertragen das Spiel live und kostenlos über die vollen 90 Minuten. Beide Sender findet Ihr bei den dritten Programmen in Eurer Senderliste, ab 14 Uhr geht’s los!

Hallescher FC gegen Hansa Rostock heute live im Pay-TV

Magenta wird die 3. Liga wie gewohnt sowohl im Einzelspiel als auch in der Konferenz übertragen. Der Sender der Telekom startet ab 13.45 Uhr mit der Übertragung. Im Gegensatz zu den Öffentlich-rechtlichen zeigt Magenta ausnahmslos jede Partie der 3. Liga.

Hallescher FC gegen Hansa Rostock heute live im TV: Magenta

Um den Pay-TV-Sender empfangen zu können, ist ein Abonnement von Nöten. Kunden der Telekom erhalten dies im ersten Jahr gratis, danach kostet Magenta 4,95 Euro monatlich. Nicht-Telekom-Kunden müssen nicht auf die 3. Liga verzichten, dafür aber deutlich tiefer in die Tasche greifen: Hier kostet das Abo 16,95 Euro im Monat.

Hallescher FC gegen Hansa Rostock heute live im kostenlosen LIVE-STREAM: MDR und NDR

Der MDR und NDR werden die 3. Liga heute auch im kostenlosen und legalen LIVE-STREAM übertragen! Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung. Über diesen Link gelangt Ihr zum Stream des MDR, hier geht’s zur Übertragung des NDR.

Hallescher FC gegen Hansa Rostock heute live im LIVE-STREAM: Magenta

Magenta wird die Partie auch streamen, allerdings gelten hier die gleichen Abo-Bedingungen wie für die TV-Übertragung. Hier ist der Link, der Euch zur Webseite von Magenta weiterleitet.

Quelle: Imago Images / Eibner

Hallescher FC gegen Hansa Rostock heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier haben wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Hallescher FC gegen Hansa Rostock heute live im TV und LIVE-STREAM: Der Ergebnisticker

Ihr seid gerade unterwegs und habt nicht genügend Datenvolumen, um das Spiel streamen zu können? Dann schaut auf Goal vorbei und verpasst kein Tor über den kostenlosen Ticker!

Hallescher FC gegen Hansa Rostock heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Hallescher FC bisher 37 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Hansa Rostock 8 Siege 17 12 Remis 12 48 Tore 63 5,4 Mio. Euro Marktwert 5,3 Mio. Euro Terrence Boyd (400 Tsd. Euro) wertvollster Spieler Damian Roßbach (325 Tsd. Euro)

Hallescher FC gegen Hansa Rostock heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick