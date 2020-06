Hallescher FC - Eintracht Braunschweig: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, TICKER und Co. - hier wird die 3. Liga übertragen

Halle gegen Braunschweig bietet Spannung an beiden Enden der Tabelle! Das direkte Duell könnt Ihr live verfolgen - Goal erklärt, wo es läuft.

29. Spieltag in der und so langsam geht es in die heiße Phase! Der Hallesche FC und Eintracht Braunschweig brauchen dringend Punkte - im direkten Duell heute Abend wird sich also nichts geschenkt. Anstoß im Erdgas-Sportpark von Halle ist um 19 Uhr.

Die restlichen zehn Spieltage der 3. Liga werden allesamt in englischen Wochen ausgetragen. Während Halle bis zum Abschluss am 4. Juli um den Klassenerhalt kämpfen wird, will sich Braunschweig in den nächsten Wochen das Ticket für die 2. besorgen.

Derzeit stehen die Löwen auf Platz sechs mit einem Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz. Den Relegationsplatz am anderen Ende der Tabelle belegt hingegen Halle. Lediglich das schlechtere Torverhältnis trennt den Klub derzeit jedoch vom rettenden Ufer.

Hallescher FC gegen Eintracht Braunschweig verspricht Spannung pur! Seid live dabei und lest Euch dafür alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM durch!

Hallescher FC vs. Eintracht Braunschweig heute live: Das Duell der 3. Liga im Überblick

Duell Hallescher FC - Eintracht Braunschweig Datum Mittwoch, 3. Juni 2020 | 19 Uhr Ort Erdgas-Sportpark, Halle

Hallescher FC vs. Eintracht Braunschweig: Hier läuft die 3. Liga heute Abend live im TV

In der diesjährigen Drittligasaison besitzen sowohl der Pay-TV-Sender MagentaSport als auch die Lokalsender der ARD Übertragungsrechte an der Liga. Wo läuft Halle gegen Braunschweig heute also live?

Hallescher FC vs. Eintracht Braunschweig heute Abend im TV schauen - so klappt's

Im Free-TV wird die Begegnung heute Abend leider nicht zu sehen sein. Weder im MDR noch im NDR ist die Begegnung live zu sehen.

Halle gegen Braunschweig wird stattdessen live und exklusiv beim Pay-TV-Sender MagentaSport gezeigt. Der hauseigene Kanal der Telekom überträgt die Begegnung ab 18.45 Uhr live aus Halle. Am Mikrofon begleitet Euch Kommentator Lenny Leonhardt.

Zugriff auf den Pay-TV-Kanal haben jedoch nur Abonnenten und Kunden der Telekom. Wer einen Vertrag mit dem TV-Anbieter besitzt, kann MagentaSport ein Jahr lang kostenlos empfangen. Anschließend werden 4,99 Euro monatlich fällig.

Wer kein Kunde bei der Telekom ist, zahlt für MagentaSport 16,95 Euro im Monat oder bei Abschluss des Jahresabos 9,95 Euro monatlich. Alle weiteren Konditionen und Details zur Anmeldung bei MagentaSport lest Ihr auf der offiziellen Webseite.

Hallescher FC vs. Eintracht Braunschweig: Die 3. Liga heute Abend im LIVE-STREAM sehen - so funktioniert's

Ihr könnt MagentaSport nicht nur im Fernsehen empfangen, der Sender zeigt die 3. Liga auch im Internet via LIVE-STREAM. Goal erklärt Euch, wie Ihr Halle gegen Braunschweig dort sehen könnt.

Hallescher FC vs. Eintracht Braunschweig wird im LIVE-STREAM von MagentaSport gezeigt

Auf der Streaming-Plattform MagentaSport laufen alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge. Auch Halle gegen Braunschweig wird dort heute Abend mit den Vorberichten ab 18.45 Uhr gezeigt.

Die Übertragung ist dabei identisch mit der im TV. Auch die Kosten für das Streaming-Abo sind dieselben wie für die Freischaltung des TV-Senders. Lest Euch dazu oben noch einmal die Konditionen durch oder informiert Euch direkt auf der offiziellen Webseite von MagentaSport.

Wer sich das Abo bereits gesichert hat, gelangt unter diesem Link direkt zum LIVE-STREAM von Halle gegen Braunschweig!

Hallescher FC vs. Eintracht Braunschweig heute live sehen: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen werden kurz vor Anpfiff offiziell verkündet.

Sobald das geschehen ist, könnt Ihr sie hier nachlesen!

Hallescher FC vs. Eintracht Braunschweig: Verfolgt die 3. Liga heute Abend im LIVE-TICKER von Goal

Ihr sucht nach einer kostenlosen Alternative, um über das Duell informiert zu werden? Dann seid Ihr bei Goal genau richtig! Hier wird das Spiel im LIVE-TICKER ausführlich beschrieben.

Durch die interessanten Analysen und Statistiken eignet sich der TICKER auch bestens als Ergänzung zur TV- und LIVE-STREAM-Übertragung. Hier gelangt Ihr direkt zum LIVE-TICKER von Goal.

Hallescher FC vs. Eintracht Braunschweig: Die Tabellensituation in der 3. Liga vor dem 29. Spieltag

Platz Verein Tore Punkte 3. 48:40 45 4. Waldhof Mannheim 42:33 44 5. FC Bayern II 54:47 44 6. Eintracht Braunschweig 46:40 44

Platz Verein Tore Punkte 14. FC Viktoria Köln 48:57 35 15. 1. FC Magdeburg 37:32 33 16. FSV Zwickau 42:43 33 17. Hallescher FC 45:47 33

Hallescher FC vs. Eintracht Braunschweig heute Abend live im TV und im LIVE-STREAM: Die Übertragung der 3. Liga im Überblick