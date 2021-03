Hallescher FC - 1860 München live: So wird die 3. Liga heute im TV und LIVE-STREAM übertragen

Der Hallesche FC empfängt heute 1860 München in der 3. Liga. Goal erklärt, wie die Begegnung heute im Free-TV und Pay-TV übertragen / gezeigt wird.

28. Spieltag in der 3. Liga : Langsam biegen die Teams auf die Zielgerade ein. Heute treffen unter anderem der Hallesche FC und 1860 München aufeinander, Anpfiff im Erdgas-Sportpark in Halle ist um 14.00 Uhr.

Beide Teams werden in dieser Saison wohl nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben, gerade 1860 München schaut da eher in Richtung oberes Tabellenende: Neun Punkte bis zum Relegationsplatz sind schwer aufzuholen, unerreichbar ist das aber nicht.

Halle dagegen befindet sich wahrlich im Niemandsland der Tabelle: Rang 11, zehn Punkte Vorsprung auf Rang 17, 15 Punkte hinter den Aufstiegsplätzen.

1860 tritt heute in Sachsen-Anhalt beim Halleschen FC an - wer wird als Gewinner vom Platz gehen? Goal erklärt, wie die 3. Liga heute übertragen wird.

Wer zeigt / überträgt Hallescher FC - 1860 München am Sonntag live? Das Bundesliga-Topspiel in der Übersicht

Begegnung Hallescher FC - 1860 München Datum Samstag | 13.03.2021 Wettbewerb 3. Liga | 28. Spieltag Anstoß 14.00 Uhr (hier zum LIVE-TICKER) Ort Erdgas-Sportpark | Halle Cheftrainer Halle: Florian Schnorrenberg | 1860 München: Michael Köllner

Quelle: Getty Images

1860 München beim Halleschen FC: So wird die 3. Liga heute LIVE im TV übertragen

Samstag, 14.00 Uhr, eine bessere Uhrzeit um Fußball zu sehen gibt es nicht! Nur ein Detail würde den perfekten Samstag abrunden: der Stadionbesuch. Allerdings ist dieser aktuell nicht möglich, weshalb man sich mit dem Spiel auf dem Flachbildschirm begnügen muss.

Eine Frage, die sich Anhänger:innen eines Vereins an jedem Spieltag stellen müssen, ist folgende: Läuft das Spiel heute im Fernsehen? Vielleicht sogar im Free-TV? Wir von Goal beantworten euch in diesem Artikel alle Antworten rund um dieses Thema!

Allen Damen und solchen, die es mal werden wollen: Herzlichen Glückwunsch zum Internationalen Frauentag! pic.twitter.com/1VoOiIehj7 — Hallescher FC (@HallescherFC) March 8, 2021

3. Liga LIVE: Hallescher FC vs. 1860 München läuft heute im TV!

Alle Fans der 3. Liga können sich freuen: Das Spiel zwischen dem Halleschen FC und 1860 München wird heute im TV übertragen, und das gleich mehrfach! Unterschiedliche Fernsehsender haben sich Übertragungslizenzen der Begegnung gesichert und zeigen diese heute LIVE.

Die beiden Sender sind MagentaSport und der Bayerische Rundfunk (BR) . Was genau es mit den Sendern auf sich hat und wie die Übertragung ablaufen wird erklären wir in den nächsten Abschnitten.

3. Liga kostenlos verfolgen: ARD-Sender Bayerischer Rundfunk macht's möglich!

Der Bayerische Rundfunk gehört zu den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern - weshalb man das Programm kostenlos verfolgen kann! Die Sendungen des BR sind frei empfangbar, der Fernsehsender gehört zur ARD .

Obwohl der BR sich, wie der Name schon sagt, inhaltlich auf Bayern konzentriert, kann man den Sender in der ganzen Republik empfangen. Ihr seid 1860-Fan, aber in Friesland gestrandet? Kein Problem!

Halle - 1860 München: So wird die BR-Übertragung ablaufen

Sender : BR

: BR Beginn der Übertragung : 14.00 Uhr

: 14.00 Uhr Anpfiff : 14.00 Uhr

: 14.00 Uhr Moderation: Dominik Vischer

Dominik Vischer Kommentator Florian Eckl

Florian Eckl Studiogast: Quirin Moll (Mittelfeldspieler, TSV 1860 München)

WIR sind bunt, wir sind vielfältig, wir sind ein Team.

WIR sind vereint gegen Rassismus, Hass und Diskriminierung.

WIR sind die #3Liga ! 🤜🏻🤛🏿 #zeigtsuns #fu3ball pic.twitter.com/18JYuDGtDF — 3. Liga (@3_liga) October 15, 2020

1860 München in Halle: MagentaSport überträgt gesamte 3. Liga

Keine Lust auf die kostenlose Übertragung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Dann gibt es eine kostenpflichtige Alternative! MagentaSport überträgt in dieser Saison die gesamte 3. Liga LIVE - jedes einzelne Spiel!

Daher ist der Fernsehsender der Telekom auch heute wieder in Sachsen-Anhalt im Einsatz. Um die 3. Liga verfolgen zu können muss man ein Angebotspaket buchen - eine Übersicht findet ihr hier!

Sender : MagentaSport

: MagentaSport Beginn der Übertragung : 13.45 Uhr

: 13.45 Uhr Anpfiff : 14.00 Uhr

: 14.00 Uhr Kommentar : Andreas Mann

: Andreas Mann Moderation : Anett Sattler

Quelle: Getty Images

3. Liga LIVE: Hallescher FC vs. 1860 München heute im LIVE-STREAM verfolgen - so geht's!

Im Jahr 2021 ist es selbstverständlich möglich, im Fernsehen ausgestrahlte Inhalte auch via LIVE-STREAM, also im Internet zu verfolgen - da machen auch der BR und MagentaSport keine Ausnahmen!

LIVE-STREAM for free: So seht ihr die 3. Liga heute kostenlos

Der Bayerische Rundfunk bietet seine Übertragungen in der Mediathek an - hier könnt ihr entweder auf " LIVE " klicken, oder ihr scrollt bis ihr die Übertragung der 3. Liga findet.

Da der BR zur ARD gehört könnt ihr das Spiel auch in der ARD Mediathek finden! Ardmediathek.de aufrufen, "LIVE" aufsuchen und in der Leiste unter dem Stream auf "BR Fernsehen" klicken, schon tauchen Sascha Mölders und Co. auf!

SECHZIG LIVE Das Auswärtsspiel der #Löwen bei @HallescherFC ist bereits die 13. Partie in dieser Saison, die das BR Fernsehen live überträgt. Ab 14 Uhr am Samstag, 13.03.2021, geht „Blickpunkt Sport“ live auf Sendung.

Weiterlesen: ▶ https://t.co/RCqsuI0abl #HFCM60 #tsv1860 pic.twitter.com/okm6cLr2T2 — TSV 1860 München (@TSV1860) March 11, 2021

Hallescher FC vs. 1860 München kostenlos streamen: Die Apps des BR und der ARD

MagentaSport im Internet: So seht ihr die 3. Liga im LIVE-Stream

Auch Pay-TV-Sender MagentaSport bietet sein Programm im Internet per LIVE-STREAM an, genau wie auch im TV muss man dafür zahlen. MagentaSport hat ebenfalls Apps entwickeln lassen, damit ihr das Spiel auf dem Tablet oder Handy verfolgen könnt:

1860 München beim Halleschen FC: Der LIVE-TICKER von Goal als Retter in der Not!

Ihr habt keine Möglichkeit, das Spiel der 3. Liga heute im LIVE-STREAM zu verfolgen, wollt aber trotzdem unbedingt auf der Höhe des Geschehens bleiben? Dann solltet ihr euch näher mit dem Goal LIVE-TICKER befassen!

Diesen gibt es kostenlos auf der Website Goal.com , sobald das Spiel los geht. Hier verpasst ihr nichts und könnt mit wenig Datenvolumen alles in Echtzeit mitlesen! Hier entlang!

Hallescher FC - 1860 München heute LIVE: Die Aufstellungen der 3. Liga

Aufstellung Hallescher FC: Sven Müller - Boeder, Syhre, Vucur, Landgraf - Papadopoulos, Nietfeld - Manu, Titsch-Rivero, Derstroff - Boyd.

Aufstellung 1860 München: Hiller - Willsch, Belkahia, Salger, Steinhart - Neudecker, Dressel - Staude, Biankadi - Mölders, Lex.

Die Übertragungen der 3. Liga: So seht ihr Hallescher FC vs. 1860 München heute LIVE!