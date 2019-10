Fix: Ex-Milan-Talent Hachim Mastour heuert bei Serie-C-Klub Reggina an

Hachim Mastour galt beim AC Milan einst als kommender Weltstar. Nun hat der 21-jährige Spielmacher zumindest wieder einen Verein gefunden.

Hachim Mastour, einstiges Wunderkind beim , hat einen neuen Verein gefunden. Wie der 21-jährige Mittelfeldspieler am Freitag selbst via Instagram verkündete, schließt er sich dem italienischen Drittligisten Reggina 1914 an. Medienberichten zufolge hat Mastour einen Dreijahresvertrag unterschrieben.

"Es ist eine große Ehre, Teil eines großartigen Teams wie Reggina zu sein“, schrieb der in geborene Marokkaner. "Für uns ist das eine große Sache, denn wir glauben an sein Talent und sein Verlangen nach Rache", hatte Massimo Taibi, ehemaliger Torhüter von und aktueller Sportdirektor Regginas, schon zuvor bei Fox Sports erklärt. Eine offizielle Bestätigung seitens des Vereins steht aber weiterhin noch aus.

Hachim Mastour erfüllte Erwartungen bei Milan nie

Mastour war einst als 14-Jähriger zu Milan gewechselt und erfuhr nach einigen Skill-Videos von ihm auf Youtube einen riesigen Hype. Zwar spielte er schon mit 15 für Milans U19, ein Spiel für die erste Mannschaft der Rossoneri bestritt Mastour, der 2015 ein Länderspiel für Marokko machte, allerdings nie.

Nach durchwachsenen Leihen zu Malaga und Zwolle verließ Mastour Milan im Sommer 2018 endgültig und kam vor gut einem Jahr beim griechischen Erstligisten PAS Lamia unter. Dort blieb er allerdings nur ein halbes Jahr und absolvierte lediglich sechs Pflichtspiele, seit März war er vereinslos gewesen.