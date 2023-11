"Habe ein gutes Gefühl, dass wir es bald verkünden können" Bayern-Sportdirektor Christoph Freund über Vertragsverlängerung mit FCB-Star

Gleich mehrere Verträge laufen beim FC Bayern im kommenden Sommer aus, Sportdirektor Christoph Freund gab nun ein Update.

WAS IST PASSIERT? Sven Ulreich wird sehr wahrscheinlich beim FC Bayern München verlängern. Im Rahmen des Bundesliga-Spiels beim 1. FC Köln bestätigte dies nun auch Christoph Freund.

WAS WURDE GESAGT? "Wir sind in guten Gesprächen, ich habe ein gutes Gefühl, dass wir es bald verkünden können", erklärte der Sportdirektor bei DAZN. Angepeilt werde eine endgültige Einigung noch vor Weihnachten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zuletzt gab es bereits Gerüchte, dass der Bayern-Torhüter kurz vor einer Verlängerung stehe. Bei Thomas Müller scheint sich ein solches Vorhaben allerdings schwieriger zu gestalten.

WIE GEHT ES WEITER?"Thomas Müller ist eine Legende, er gehört zum FC Bayern", erklärte Freund zwar, aber: "Es muss allen Seiten passen. Thomas' Situation ist in dieser Saison eine andere." Doch diese nehme er gut an. Es gebe eine offene Kommunikation mit dem Bayern-Angreifer. Konkrete Gespräche werde es aber erst in den kommenden Wochen geben.