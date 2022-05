BVB: Erling Haaland schenkte zum Abschied wohl Luxusuhren

Erling Haaland hat sich offenbar mit teuren Geschenken von seinen Mitspielern bei Borussia Dortmund verabschiedet. Die Bild berichtet, dass der Norweger jedem seiner 33 Mannschaftskollegen eine Luxusuhr von Rolex schenkte. Kostenpunkt: 13.000 bis 15.000 Euro.

Aber auch das Team hinter dem Team mit Betreuern, Ärzten, Köchen und Therapeuten wurde mit Omega-Uhren (pro Stück 5.000 bis 7.000 Euro) beschenkt.In Summe waren es wohl über 500.000 Euro, die Haaland ausgab, um sich stilvoll vom BVB zu verabschieden.

BVB: Erling Haaland verabschiedet sich mit Luxusuhren

Angeliefert wurde die Luxus-Ware demnach von zwei Limousinen aus Holland - inklusive persönlichem Anprobierservice für jeden Mitarbeiter und Mitspieler.

Verpackt waren die Uhren zudem in einer Spezial-Box, die drei Fotos zieren: eines mit seiner Rückennummer 9, eines mit Haaland in Jubel-Pose und eines mit dem DFB-Pokal in seinen Händen. Dazu aufgedruckt: EBH (für Erling Braut Haaland) von 2020 bis 2022.