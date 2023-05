"Gute Freunde": TV-Serie über den FC Bayern München kommt 2023 ins Fernsehen

Der Grundstein für die großen Erfolge des FC Bayern München wurde vor mehr als 50 Jahren gelegt. Daran erinnert nun eine TV-Serie.

WAS IST PASSIERT? Der TV-Sender RTL+ hat eine Serie mit dem Titel "Gute Freunde" über den FC Bayern München angekündigt. Die sechs Folgen sollen noch im Jahr 2023 ausgestrahlt werden, ein genauer Termin steht noch nicht fest.

Premiere feiert die Serie Ende Juni beim Filmfest in München.

WAS WURDE GESAGT? "Im Sommer 1965 gelingt dem FC Bayern München der Aufstieg in die Bundesliga. Großen Anteil daran haben fünf aufstrebende Fußballer, die auch heute noch untrennbar mit dem Verein und dem Deutschen Fußball verbunden sind: Gerd Müller, Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Paul Breitner und Uli Hoeneß", heißt es in der Pressemitteilung.

"Neben den persönlichen Lebenswegen erzählt das Serienhighlight von einer Mannschaft zwischen 1965 und 1974, die aus dem Nichts kam und sich zu einem der besten Fußballteams aller Zeiten kämpfte", so der Sender.

WAS IST DER HINTERGRUND? Im Gegensatz zu "FC Bayern - Behind the Legend" von Amazon Prime Video aus dem Jahr 2021 ist "Gute Freunde" keine Doku, sondern ein TV-Drama, in dem die Fußballer von Schauspielern gespielt werden.

Der Titel ist angelehnt an das von Franz Beckenbauer gesungene Lied "Gute Freunde kann niemand trennen".