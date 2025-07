Gut 70 Millionen Euro Verlust! Manchester City will einen auch beim FC Bayern gehandelten Superstar offenbar verscherbeln

Die Liaison zwischen Jack Grealish und Manchester City könnte diesen Sommer enden - mit einem riesigen Verlust für die Skyblues?

Manchester City ist angeblich dazu bereit, bei Rekordtransfer Jack Grealish einen erheblichen Verlust hinzunehmen.

WAS IST PASSIERT?

Einem Bericht der Manchester Evening News zufolge ist City offen für einen Verkauf des offensiven Mittelfeldspielers in diesem Sommer. Und dabei würde der englische Topklub Grealish schon ab einer Ablöse in Höhe von umgerechnet knapp 46,5 Millionen Euro ziehen lassen.

Artikel wird unten fortgesetzt

(C)Getty Images

WAS IST DER HINTERGRUND?

Zum Vergleich: City hatte Grealish im Sommer 2021 für 117,5 Millionen Euro von Aston Villa verpflichtet, nie war ein Neuzugang der Skyblues teurer. Man würde mit dem 29-Jährigen, der noch bis 2027 Vertrag hat, also einen Transferverlust von etwas mehr als 70 Millionen Euro machen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:

Grealish verlor bei City in der vergangenen Saison mehr und mehr an Bedeutung. Immer seltener stand er in der Startelf, in der Endphase spielte er kaum noch eine Rolle. Insgesamt kam der englische Nationalspieler in 2024/25 auf lediglich 32 Einsätze (drei Tore, fünf Assists).

Getty

WIE GEHT ES WEITER?

Der italienische Meister SSC Neapel und mehrere englische Vereine - namentlich beispielsweise der FC Everton und sein Ex-Klub Aston Villa - sollen sich mit einer möglichen Verpflichtung von Grealish beschäftigen. ESPN berichtete vor kurzem zudem, dass auch der FC Bayern München, der bekanntlich auf der Suche nach einem neuen Flügelspieler ist, Grealish im Auge haben soll.