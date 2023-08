Freundin von Matteo Guendouzi verscheuchte wohl Einbrecher bei versuchtem Raubüberfall

Während Guendouzi mit Marseille ein Testspiel absolvierte, gab es bei ihm zuhause wohl einen versuchten Raubüberfall.

WAS IST PASSIERT? Eine Gruppe von Einbrechern drang am Mittwochabend offenbar in das Haus von Olympique Marseilles Mittelfeldspieler Matteo Guendouzi in Cassis ein. Das berichtet La Provence.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Einbruch ging demnach um circa 22:30 Uhr vonstatten, während Guendouzi bei einem Testspiel mit Marseille gegen Bayer Leverkusen auf dem Platz stand.

Laut des Berichts war die Lebensgefährtin des früheren Hertha-Akteurs zu jenem Zeitpunkt zuhause und verständigte umgehend die Polizei, nachdem sie verdächtige Geräusche bemerkt hatte. Die Einbrecher brachen ihren Überfall daraufhin ab und verschwanden wieder.

Glücklicherweise kam es dabei wohl nicht zu körperlicher Gewalt gegen Guendouzis Freundin, sie wurde nicht verletzt. Jedoch wurde laut La Provence eine luxuriöse Rolex-Uhr gestohlen, deren Wert auf rund 200.000 Euro geschätzt wird.

