Manchester-City-Trainer Pep Guardiola kontert Liverpool-Coach Jürgen Klopp: "Dachte nicht, dass er diese Art von Trainer ist"

Pep Guardiola, Cheftrainer von Manchester City, hat die Kritik von Liverpool-Coach Jürgen Klopp, wonach die Skyblues nur aufgrund einer coronabedingten Zwangspause von zwei Wochen an der Tabellenspitze der Premier League stünden, gekontert.

Der ehemalige Übungsleiter von Borussia Dortmund hatte jüngst auf eine Frage nach der Müdigkeit seiner Mannschaft und den Erholungsmöglichkeiten gesagt: "Fußball spielen, sich erholen, trainieren, erholen, jede einzelne Minute nutzen. Je mehr du den Ball hältst, desto weniger musst du wahrscheinlich laufen. Wir hatten keine Pause – ich glaube, City hatte aus Corona-Gründen eine zweiwöchige Pause. Es ist wirklich hart. Es ist eine harte Saison." Dabei bezog sich Klopp auf die Spielabsage der City-Partie gegen Everton Ende Dezember, nachdem es zahlreiche positive Coronafälle bei den Citizens gegeben hatte. Die Pause betrug in der Folge sieben Tage.

"Er hat sich geirrt, es waren zwei Monate Pause, oder drei? Nein, es waren vier Monate, deshalb sind wir jetzt unter den ersten Vier", entgegnete Guardiola sarkastisch auf der Pressekonferenz vor dem direkten Duell mit dem letztjährigen Meister (Sonntag, 17.30 Uhr im LIVE-TICKER): "Jürgen muss wieder in den Kalender schauen. Wir haben kurze Zeit später mit 14 Spielern gegen Chelsea gespielt."

PEP 💬 I will tell him [Klopp]. I am not irritated. From him I didn't expect it. He knows it's not true, come on. No one has had two weeks off! I didn't think he was this type of guy. If he did it, okay, maybe I was wrong.