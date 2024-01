Die Mutter von Kylian Mbappé spricht über die soziale Ader ihres Sohnes.

WAS IST PASSIERT? Fayza Lamari, die Mutter von Kylian Mbappé, hat verraten, welchen Prozentsatz seiner Einnahmen ihr Sohn seiner Stiftung "Inspired by KM" zuführt. 30 Prozent der aus unterschiedlichen Quellen erwirtschafteten Gewinne abseits des Platzes führe der Offensivspieler von Paris Saint-Germain demnach ab. Damit unterstützt er 98 junge Menschen aus überwiegend einfachen Verhältnissen in der französischen Region Ile-de-France im Alter von 13 bis 21 Jahren.

WAS WURDE GESAGT? "Ich habe ihm gesagt: Unter 30 Prozent mache ich es nicht! Sonst ziehe ich mich zurück und mache es wie alle anderen: Ich fahre in den Urlaub auf die Malediven. Am Anfang habe ich ihm gesagt, wir würden 50-50 machen, aber wir haben diskutiert und uns auf 30 geeinigt. Das sind Millionen", sagte Lamari.

WAS IST DER HINTERGRUND? Mbappés Mutter gewährte diese Einblicke in der nächsten Ausgabe der Sendung "Envoyé Spécial", die am 18. Januar auf France 2 ausgestrahlt wird und vorab von der französischen Zeitung Le Parisien eingesehen wurde.

Darin ist Mbappé unter anderem in Kamerun und Pariser Vororten zu sehen, wo er im Rahmen seines gesellschaftlichen Engagements auf Kinder, Erzieher oder Menschen mit Behinderungen trifft.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty