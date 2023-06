"Großer Spieler, großes Herz!" Liverpool-Star Cody Gakpo verteilt Essen in Togo

Immer wieder unterstützen wohltätige Aktionen in ihren Heimatländern. So auch Cody Gakpo, der im Geburtsland seines Vaters Essen verteilte.

WAS IST PASSIERT? Cody Gakpo geht in den sozialen Medien mit einer herzerwärmenden Aktion viral. Der Niederländer ist in einem Video in Togo zu sehen, wo er Essen an Dutzende Kinder verteilt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der niederländische Nationalspieler ist in Eindhoven geboren, sein Vater kommt jedoch aus Togo. Im Video ist zu erkennen, wie der 24-Jährige an Kinder in einem togolesischen Dorf Reisgerichte verteilt.

WAS WURDE GESAGT? In den sozialen Medien kommt die Aktion sehr gut an und sorgte für viel Anerkennung. So schrieb ein Fan von Gakpos Ex-Klub PSV Eindhoven: "Großer Spieler, großes Herz!"

DAS VIDEO ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der Offensivstar wechselte nach der Weltmeisterschaft in Katar von seinem Heimatverein PSV Eindhoven für 42 Millionen Euro zum FC Liverpool. Auf der Insel tut sich Gakpo noch schwer, in 26 Spielen für die Reds kommt der 16-fache niederländische Nationalspieler auf sieben Tore und drei Vorlagen.