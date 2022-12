Große Sorgen um Jadon Sancho: United-Star kehrt nicht nach Manchester zurück

Jadon Sancho wird vorerst wohl nicht nach Manchester zurückkehren. Dies bestätigte Trainer Erik ten Hag, dessen Worte durchaus Anlass zur Sorge sind.

WAS IST PASSIERT? Englands Offensivspieler Jadon Sancho wird vorerst nicht nach Manchester zurückkehren und in den Niederlanden weiterhin ein individuelles Training absolvieren. Dies bestätigte sein Trainer Erik ten Hag.

WAS WURDE GESAGT? "Ich habe mehrere Gespräche mit Jadon geführt, und ich glaube nicht, dass er diese Woche zurückkehren wird. Es ist unser Ziel, ihn so schnell wie möglich zurückzubringen. Aber ich kann keine Prognose abgeben, wann das sein wird", erklärte ten Hag. "Manchmal schwankt die Fitness eines Spielers und auch die Stimmung. Wir haben einen Verlust des Qualitätslevels, und manchmal weiß man nicht genau, woher das kommt."

Er ergänzte: "Er war nicht fit genug, um im Trainingslager in Spanien dabei zu sein. Es ist eine Kombination aus körperlichen und mentalen Problemen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Nachdem der 22-Jährige nicht mit der Mannschaft in Spanien weilte, arbeitet er auf Anraten von ten Hag abseits der Öffentlichkeit in Holland bei Amateurverein OJC Rosmalen. Neben Fitnessproblemen kommen aber offenbar auch noch psychische Probleme hinzu.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Bislang konnte Sancho, der im Sommer 2021 für 85 Millionen Euro von Borussia Dortmunds ins Old Trafford gewechselt ist, die Vorschusslorbeeren noch nicht bestätigen. In 52 Pflichtspielen kommt er gerade einmal auf acht Treffer für die Red Devils.