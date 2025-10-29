Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland DFB-Pokal
team-logoGreuther Fürth
Sportpark Ronhof Thomas Sommer
team-logoKaiserslautern
Hier ansehen!

Greuther Fürth vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute im Live Stream und live im Free TV: Wer zeigt / überträgt den DFB Pokal?

Die beiden Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth und 1. FC Kaiserslautern treffen heute im DFB-Pokal aufeinander. Doch wo wird die Partie im TV und Livestream übertragen? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Mittwoch, 29. Oktober, stehen die verbleibenden Partien der zweiten Runde des DFB-Pokals an und dabei kommt es zum Duell zwischen der SpVgg Greuther Fürth und dem 1. FC Kaiserslautern. Gespielt wird ab 18 Uhr in im Sportpark Ronhof in Fürth.

Premier League, Bundesliga, DFB-Pokal und mehr live sehen
Jetzt bei WOW anmelden!

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Greuther Fürth vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute im Live Stream und live im Free TV: Wer zeigt / überträgt den DFB Pokal?

Sky DeutschlandHier ansehen

Die frühen Spiele der zweiten Runde des DFB-Pokals am heutigen Mittwoch werden live nur bei Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender startet schon um 17.30 Uhr mit den Vorberichten. Die Konferenz mit allen Spielen läuft auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Mix und Sky Sport 1. Die Übertragung des Einzelspiels, kommentiert von Dominik Müller, findet Ihr auf Sky Sport 4.

In der App SkyGo und bei WOW findet Ihr den Livestream der Partie und der Konferenz, aber auch hierfür benötigt Ihr ein aktives Abo.

Deutschland 2 Bundesliga
Greuther Fürth crest
Greuther Fürth
GFT
VfL Bochum crest
VfL Bochum
BOC
Deutschland 2 Bundesliga
Eintracht Braunschweig crest
Eintracht Braunschweig
EBS
Kaiserslautern crest
Kaiserslautern
FCK

Anstoßzeit Greuther Fürth gegen Kaiserslautern

crest
Deutschland DFB-Pokal - DFB Pokal
Sportpark Ronhof Thomas Sommer

Ort und Zeit des Spiels.

Greuther Fürth vs. Kaiserslautern: Aufstellungen

Greuther Fürth vs Kaiserslautern Aufstellungen

Greuther FürthHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

3-4-3

Home team crestFCK
43
Silas Prüfrock
2
L. Reich
40
D. Abrangao
5
Reno Münz
4
P. Ziereis
24
M. John
10
B. Hrgota
30
F. Klaus
8
M. Olesen
33
M. Dietz
9
N. Futkeu
25
S. Simoni
37
L. Robinson
31
L. Sirch
4
M. Gyamfi
6
F. Kunze
26
P. Joly
3
F. Kleinhansl
8
S. Sahin
48
F. Alidou
7
M. Ritter
15
Naatan Skyttä

3-4-3

FCKAway team crest

GFT
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • T. Kleine

FCK
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • T. Lieberknecht

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Greuther Fürth

Die Kleeblätter sind in keiner guten Form. In der 2. Bundesliga wartet die Spielvereinigung mittlerweile schon seit vier Spielen auf einen Sieg.

Großer Schwachpunkt der Mannschaft von Trainer Thomas Kleine ist die Verteidigung. In zehn Ligaspielen musste man schon 28 Gegentreffer hinnehmen, acht mehr als die zweitschlechteste Defensive.

In der ersten Pokalrunde besiegte Greuther Fürth den Regionalligisten BW Lohne mit 2:0. Mathias Olesen und Noah König erzielten die Tore.

SV Elversberg v SpVgg Greuther Fürth - 2. BundesligaGetty Images

News über Kaiserslautern

Die roten Teufel können sehr zufrieden mit der bisherigen Saisonleistung sein. In der Liga ist der FCK seit drei Spielen ungeschlagen und befindet sich auf Tuchfühlung mit den Aufstiegsplätzen.

Die Defensivprobleme des heutigen Gegners dürften Kaiserslautern gut in die Karten spielen, stellt man doch mit 19 erzielten Toren die zweitbeste Offensive der 2. Bundesliga.

Die erste Runde des DFB-Pokals meisterte das Team von Trainer Torsten Lieberknecht auch äußerst souverän. Gegen den Oberligisten gewannen die roten Teufel mit 7:0.

Form

GFT
-Form

Tor erzielt (kassiert)
4/13
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

FCK
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/8
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

GFT

Letzte 5 Spiele

FCK

2

Siege

1

Unentschieden

2

Siege

8

Erzielte Tore

10
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Greuther Fürth vs. Kaiserslautern: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.
Werbung
0