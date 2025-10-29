Am heutigen Mittwoch, 29. Oktober, stehen die verbleibenden Partien der zweiten Runde des DFB-Pokals an und dabei kommt es zum Duell zwischen der SpVgg Greuther Fürth und dem 1. FC Kaiserslautern. Gespielt wird ab 18 Uhr in im Sportpark Ronhof in Fürth.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Greuther Fürth vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute im Live Stream und live im Free TV: Wer zeigt / überträgt den DFB Pokal?

Die frühen Spiele der zweiten Runde des DFB-Pokals am heutigen Mittwoch werden live nur bei Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender startet schon um 17.30 Uhr mit den Vorberichten. Die Konferenz mit allen Spielen läuft auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Mix und Sky Sport 1. Die Übertragung des Einzelspiels, kommentiert von Dominik Müller, findet Ihr auf Sky Sport 4.

In der App SkyGo und bei WOW findet Ihr den Livestream der Partie und der Konferenz, aber auch hierfür benötigt Ihr ein aktives Abo.

Anstoßzeit Greuther Fürth gegen Kaiserslautern

Greuther Fürth vs. Kaiserslautern: Aufstellungen

News über Greuther Fürth

Die Kleeblätter sind in keiner guten Form. In der 2. Bundesliga wartet die Spielvereinigung mittlerweile schon seit vier Spielen auf einen Sieg.

Großer Schwachpunkt der Mannschaft von Trainer Thomas Kleine ist die Verteidigung. In zehn Ligaspielen musste man schon 28 Gegentreffer hinnehmen, acht mehr als die zweitschlechteste Defensive.

In der ersten Pokalrunde besiegte Greuther Fürth den Regionalligisten BW Lohne mit 2:0. Mathias Olesen und Noah König erzielten die Tore.

News über Kaiserslautern

Die roten Teufel können sehr zufrieden mit der bisherigen Saisonleistung sein. In der Liga ist der FCK seit drei Spielen ungeschlagen und befindet sich auf Tuchfühlung mit den Aufstiegsplätzen.

Die Defensivprobleme des heutigen Gegners dürften Kaiserslautern gut in die Karten spielen, stellt man doch mit 19 erzielten Toren die zweitbeste Offensive der 2. Bundesliga.

Die erste Runde des DFB-Pokals meisterte das Team von Trainer Torsten Lieberknecht auch äußerst souverän. Gegen den Oberligisten gewannen die roten Teufel mit 7:0.

Greuther Fürth vs. Kaiserslautern: Die Tabellen

