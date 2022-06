Die SGE verstärkt sich für die neue Saison in der Champions League mit Mario Götze. Er kehrt aus Eindhoven nach Deutschland zurück.

Der Wechsel von Mario Götze zu Eintracht Frankfurt ist perfekt. Zwei Jahre nach seinem Abschied von Borussia Dortmund kehrt der Weltmeister von 2014 in die Bundesliga zurück. Am Dienstag bestätigte die Eintracht den Transfer des 30-Jährigen, der beim Europa-League-Sieger einen Dreijahresvertrag unterschrieb.

✍️🆕 Eintracht Frankfurt verpflichtet Mario Götze von der @psveindhoven.

Der Weltmeister erhält einen Vertrag bis 2025.#Götze2025 #SGE — Europa League Sieger 2022 (@Eintracht) June 21, 2022

Götze spielte in den vergangenen beiden Jahren für die PSV Eindhoven. Sein Vertrag beim niederländischen Erstligisten lief noch bis 2024, dieser beinhaltete allerdings eine Ausstiegsklausel in Höhe von vier Millionen Euro, von der die SGE nun Gebrauch machte.

Götze spielte für den BVB und den FC Bayern

Der Eintracht gelang mit der Rückkehr des WM-Helden von 2014, der im Finale gegen Argentinien das Siegtor erzielt hatte, ein echter Transfercoup. Zuletzt galten auch Benfica Lissabon, die AS Rom und Inter Miami als interessiert an einer Verpflichtung Götzes, der in den vergangenen beiden Jahren in 77 Pflichtspielen 18 Tore erzielt und 18 weitere vorbereitet hatte.

Nach seiner enttäuschenden Rückkehr zum BVB hatte der Ex-Münchner, der von 2013 bis 2016 beim FC Bayern unter Vertrag stand, in Eindhoven unter dem deutschen Trainer Roger Schmidt wieder zu alter Form zurückgefunden. In der kommenden Saison spielt Götze mit der SGE in der Champions League.