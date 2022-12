GOAL50: Robert Lewandowski vs. Karim Benzema

Sie sind die besten Stürmer der Welt - aber wird Robert Lewandowski oder Karim Benzema Eure Stimme bei den GOAL50 bekommen?

In diesem Jahr braucht GOAL Eure Hilfe, um die Gewinner von GOAL50 2022 zu bestimmen. Wir bitten die GOAL-Leserinnen und -Leser, für die besten Spielerinnen und Spieler auf der Welt zu stimmen.

Es gibt weltweit keine besseren echten Stürmer als Robert Lewandowski und Karim Benzema, die beide zu den Favoriten auf den ersten Platz bei den diesjährigen GOAL50 zählen.

Für Benzema und Lewandowski zählt nur eines: Tore. Und im Laufe der Jahre haben die beiden immer wieder bewiesen, dass sie das Toreschießen beherrschen.

Aktuell sind sie Rivalen bei Spitzenklubs in LaLiga - Lewandowski als Star des FC Barcelona und Benzema als zentraler Punkt der Offensive von Real Madrid.

Zuvor hatte sich der Pole bei Bayern München als einer der besten Spieler der Welt etabliert und in 375 Spielen 344 Tore für die Bayern erzielt.

Seit seinem Wechsel zu Real Madrid im Jahr 2009 hat Benzema 329 Tore in allen Wettbewerben für 'Los Blancos' erzielt und damit bewiesen, dass er ein hervorragender Torschütze und eine vielseitige Nummer neun auf höchster Klub-Ebene ist.

Die sensationelle Torausbeute beider Spieler führte auch dazu, dass sich ihre Klubs die ganz großen Titel im Vereinsfußballs sichern konnten.

Lewy liegt in der ewigen Torschützenliste der Bundesliga auf Platz zwei hinter Gerd Müller und wurde in seiner Zeit bei Borussia Dortmund und Bayern München zehnmal Meister.

Beide Spieler haben auch die Champions League gewonnen, obwohl Lewandowskis einziger Erfolg 2020 mit Bayern im Vergleich zu Benzemas fünf UCL-Titeln mit Real verblasst.

Der Franzose ist auch ein Serienmeister, der acht Meisterschaften in Frankreich und Spanien gewonnen hat und 2022 vor Lewandowski den Ballon d'Or gewann.

Im bisherigen Saisonverlauf waren beide in LaLiga die effektivsten Torschützen: Lewandowski führt die Torschützenliste mit 13 Treffern in 14 Spielen an, Benzema erzielte fünf Treffer in sieben Spielen, nachdem er zu Beginn der Saison von Verletzungen geplagt worden war.

Wird nun Lewy oder Benz Deine Stimme bei GOAL50 erhalten?

Das Voting ist jedenfalls offen vom 15. November bis zum 18. Dezember. Es könnte nicht einfacher sein - also los, stimmt ab!

Denkt dran: Es ist nicht unser Ranking, es ist Eures!

