GOAL50 2022, WM-Wunder: Pelé vs. Maradona

Maradona und Pelé haben WM-Turniere geprägt, aber wer bekommt Eure Stimme bei den GOAL50 WM-Wundern?

GOAL50 ist wieder da - und das bedeutet, dass die GOAL-Leser wieder die Chance haben, die besten Spielerinnen und Spieler der Welt zu wählen. Außerdem werden wir in unserer Kategorie "WM-Wunder" einige Legenden würdigen.

Das größte Duell in der Kategorie "WM-Wunder" ist natürlich das Aufeinandertreffen von Pelé und Diego Maradona - von zwei Spielern, die bei jedem Fan zu den größten Fußballern aller Zeiten gehören dürften.

Beide sind ehemalige Weltmeister, wobei Pelé mit drei Titeln in den Jahren 1958, 1962 und 1970 den Rekord hält.

Maradona gewann das Turnier nur einmal, 1986, aber seine Auftritte von damals werden oft als größte Einzelleistungen der WM-Geschichte angesehen, da "El Pipe" eine durchschnittliche argentinische Mannschaft in Mexiko im Alleingang zum Titel führte.

In diesem Turnier erzielte Maradona, der die Kapitänsbinde trug, vier entscheidende Tore in der K.-o.-Phase, jeweils zwei gegen England im Viertelfinale und Belgien im Halbfinale.

Sein zweiter Treffer gegen die 'Three Lions' wird weithin als das beste WM-Tor aller Zeiten gefeiert. Es war ein Moment individueller Klasse und höchster Kunst, zu dem nur 'El Diez' fähig war, auch wenn sein erstes Tor - die berüchtigte "Hand Gottes" - vier Minuten zuvor bereits die andere Seite von Maradona gezeigt hatte.

Pelés Leistungen für Santos und Brasilien brachten ihm den Spitznamen "O Rei" ein, was so viel wie "Der König" bedeutet, denn er gewann nicht nur die drei WM-Titel, sondern war auch maßgeblich an jenen drei Seleção-Triumphen beteiligt.

1958, im Alter von nur 17 Jahren, erzielte er beim Turnier sechs Tore, darunter ein Hattrick im Halbfinale gegen Frankreich und ein Doppelpack im Finale gegen Schweden.

Zwölf Jahre später war er erneut unter den Torschützen, als Brasilien im Finale 1970 Italien mit 4:1 besiegte - ein großer Sieg in einem einseitigen Spiel, der die wohl beste Mannschaftsleistung während einer WM krönte.

Insgesamt erzielte Pelé bei Weltmeisterschaften zwölf Tore in 14 Spielen, während Maradona acht Tore in 21 Spielen gelangen.

Die Beiden teilten sich bei der Verleihung des Preises für den FIFA-Weltfußballer des Jahrhunderts im Jahr 2000 den Preis - und beide sicherten sich je einen Goldenen Ball bei der WM.

Jeder wird seine eigene Meinung dazu haben, ob Maradona oder Pelé der beste Spieler der WM-Geschichte ist. Mit den GOAL50 2022 habt Ihr nun die Möglichkeit, Eure Stimme abzugeben, damit wir das größte WM-Wunder aller Zeiten küren können.

Die Stimmabgabe ist vom 15. November bis zum 18. Dezember möglich. Es könnte nicht einfacher sein, also stimmt ab!

Denkt daran: Es ist nicht unsere GOAL50-Liste, sondern Eure.

