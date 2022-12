GOAL50 2022: Vinicius Jr. vs. Son Heung-min

Vinicius Jr. hat den WM-Showdown zwischen diesen beiden Superstars für sich entschieden! Aber wer bekommt Deine GOAL50-Stimme?

GOAL50 lässt die besten Spieler der Welt gegeneinander antreten. Wir brauchen Eure Stimme um zu entscheiden, wer am Ende ganz oben steht.

Vincius Jr. und Son Heung-min haben beide bei der laufenden Weltmeisterschaft für Furore gesorgt. Nach dem 4:1-Sieg der Seleção gegen Südkorea im Achtelfinale ist war vorerst nur noch der brasilianische Superstar im Turnier, im Viertelfinale verabschiedete sich dann aber auch Brasilien nach einer Niederlage gegen Kroatien im Elfmeterschießen aus dem WM-Turnier. Wer von den beiden bekommt Eure Stimme bei GOAL50?

Son mag zwar gegen Brasilien als Verlierer vom Platz gegangen sein, aber er sorgte für einen der schönsten Momente der Weltmeisterschaft, als er in der Vorrunde die portugiesische Abwehr mit einem verwirrenden Lauf durchbrach, bevor er Hwang Hee-chan zum späten Siegtreffer bediente und Südkorea ins Achtelfinale schickte.

Der Südkoreaner kehrte nach seinem Augenhöhlenbruch zurück um die "Taegeuk Warriors" in Katar anzuführen. Er zeigte immer noch die Magie, die die Fans von Tottenham Hotspur kennen und lieben gelernt haben. Sons' Lauf gegen Portugal erinnerte an sein mit dem Puskas Award ausgezeichnetes Wundertor gegen Burnley im Jahr 2020.

Getty Images

Vinicius jr. hat sich auch als Dribbel-Sensation erwiesen. Kein Spieler in La Liga hat im Durchschnitt mehr erfolgreiche Angriffe pro Spiel als der 22 Jahre alte Star von Real Madrid.

An Selbstvertrauen hat es dem Youngster nie gemangelt - 2018 versprach er, die Champions League innerhalb von fünf Jahren zu gewinnen. Er hat sich bereits auf höchstem Niveau bewiesen, indem er den Siegtreffer bei der Niederlage Liverpools im Champions-League-Finale 2022 erzielte. Außerdem war er an drei Toren in vier WM-Spielen beteiligt.

Wird der 22-Jährige das Jahr auch mit GOAL50-Ruhm beenden? Das Voting ist jedenfalls offen vom 15. November bis zum 18. Dezember.

Es könnte nicht einfacher sein - also los, stimmt ab!

Denkt dran: Es ist nicht unser Ranking, es ist Eures!

Das ultimative Wissensspiel! Täglich bis zu 10 000 $ an Preisen