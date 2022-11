GOAL50 2022: Mohamed Salah vs. Sadio Mané

Mohamed Salah und Sadio Mané sind zwar bei der Weltmeisterschaft nicht dabei, aber sie sind beide echte Anwärter auf den GOAL50-Sieg.

GOAL50 gibt den GOAL-Lesern die Möglichkeit, die besten Spielerinnen und Spieler der Welt zu wählen und in unserer neuen Rubrik "WM-Wunder" einige der ganz Großen des Fußballs zu feiern.

Mohamed Salah und Sadio Mane haben die Weltmeisterschaft zwar aus unterschiedlichen Gründen verpasst, aber die beiden ehemaligen Liverpooler Teamkollegen gelten als echte Anwärter auf den Sieg bei der GOAL50-Auszeichnung der Männer.

In jeder GOAL50-Kategorie gibt es 2.450 Duelle, aber das zwischen Salah und Mané ist sicherlich eines der am mit der größten Spannung erwarteten.

Das Fehlen Manés bei der Weltmeisterschaft ist nicht nur für die Anhänger des Senegals, sondern für alle Fußball-Fans ein herber Schlag. Bei der Wahl zum Ballon d'Or belegte er nach einem sensationellen Jahr 2022 kürzlich den zweiten Platz hinter Karim Benzema.

Beim Afrika-Cup in Kamerun wurde er zum Spieler des Turniers gewählt. Er verwandelte den entscheidenden Elfmeter zum ersten Titelgewinn Senegals in der Geschichte des Landes. Und er führte die Löwen von Teranga zur Qualifikation für die Weltmeisterschaft, indem sie Salahs Ägypten in den Play-offs ausschalteten.

Seine letzte Saison in der Premier League brachte ihm eine weitere Nominierung für das PFA-Team des Jahres ein. Liverpool trieb Manchester City mächtig an und gewann die beiden nationalen Pokalwettbewerbe. Auch in der Champions League erzielte Mané fünf Treffer - Salah acht - und die Reds erreichten das Finale.

Die Niederlage im CL-Finale gegen Real Madrid war Manés letzter Auftritt für Liverpool, denn er wechselte zu Bayern München, wo er in der Bundesliga prompt wieder sofort auf Torejagd ging.

Bei der Weltmeisterschaft fehlt auch Salah, der in den letzten Saison-Wochen vor der WM-Pause gezeigt hat, dass er wieder zu seiner Form von Ende 2021 zurückfindet.

Der Star aus Ägypten war in der ersten Saisonhälfte in 21 Einsätzen für Liverpool an 14 Toren beteiligt. Er bringt weiterhin die gegnerischen Abwehrreihen mit seinem Tempo, seinem Einsatz und seinem Torriecher immer wieder in Bedrängnis.

Wie Mané ist auch Salah zweifmal Afrikas Fußballer des Jahres geworden. Als bester Torschütze aus Afrika in der Geschichte der Premier League und dreifacher Gewinner des Goldenen Schuhs gehört Salah sicher zu den Favoriten auf den GOAL50-Sieg.

Die Stimmabgabe ist vom 15. November bis zum 18. Dezember möglich. Es könnte nicht einfacher sein, also stimmt ab!

Denkt daran: Es ist nicht unsere GOAL50-Liste, sondern Eure.

Das ultimative Wissensspiel! Täglich bis zu 10.000 $ an Preisen