GOAL50 2022: Jude Bellingham vs. Phil Foden

Phil Foden und Jude Bellingham sind die Zukunft des englischen Fußballs - aber wer bekommt Eure Stimme bei GOAL50?

Bei GOAL50 gibt es in diesem Jahr einige hochklassige Duelle zwischen den besten Spielern der Welt - und unsere Leser dürfen bestimmen, wer am Ende ganz oben stehen soll.

Zwei Jungstars mit Außenseiterchancen bei GOAL50 sind Jude Bellingham und Phil Foden. Beide Mittelfeldspieler dürften bei den Lesern eine beliebte Wahl sein.

Die zwei Top-Talente haben das Potenzial, die Englands Mittelfeld der Zukunft zu bilden. Einige behaupten ja sogar, dass sie bereits die Gegenwart der Three Lions sind. Aber kann einer von den Beiden bei GOAL50 dieses Jahr ganz oben stehen?

Foden steht zum zweiten Mal auf der Shortlist, nachdem er bereits 2021 dabei war. Er hatte seinerzeit eine herausragende Saison hinter sich, in der er zum besten jungen Spieler der Premier League gekürt wurde und bei der EM auf sich aufmerksam machte.

Auch seitdem wusste er zu überzeugen: Er hatte 28 Einsätze bei Manchester Citys erneutem Gewinn des Meistertitels 2021/22 und ist in dieser Spielzeit auf einem guten Weg, die meisten Saisontore seiner Karriere zu erzielen.

Der 22-Jährige hatte in 2022/23 bereits Anteil an zehn Ligatoren seiner Mannschaft - nur vier weniger als in der gesamten vergangenen Runde. Im Oktober gelang ihm beim 6:3 im Stadtderby gegen Manchester United sogar ein Hattrick.

Foden ist sicher ein Ausnahmetalent, wird aktuell aber von Dortmunds Jude Bellingham, seinem Teamkollegen in der englischen Nationalelf, sogar noch übertroffen. Möglicherweise steht Bellingham auch bei GOAL50 am Ende vor Foden.

Trotz seiner erst 19 Jahre sieht es so aus, als würde Bellingham schon lange auf Weltklasse-Niveau spielen. Sowohl in der Champions League als auch in Bundesliga glänzt er konstant.

Die ganz großen englischen Klubs wie Chelsea, Liverpool und Manchester United sollen starkes Interesse haben, wenngleich Bellingham momentan lediglich auf die WM mit England fokussiert ist. Gegen den Iran gelang ihm dabei auch schon ein Tor.

Die Qualitäten des Wunderkinds - seine Dynamik, Technik und Spielintelligenz - machen ihn zu einem Mann für die Zukunft, während seine Reife dazu führt, dass man in ihm bereits den zukünftigen Kapitän der Three Lions sieht.

Sollte Bellingham schon in diesem Jahr ein Kandidat für den Sieg bei den GOAL50 sein? Das Voting ist jedenfalls offen vom 15. November bis zum 18. Dezember. Es könnte nicht einfacher sein - also los, stimmt ab!

Denkt dran: Es ist nicht unser Ranking, es ist Eures!

