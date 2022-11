GOAL50 2022 - Head to Head: Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo

Die beiden ewigen Rivalen sind in der engeren Auswahl für den diesjährigen Preis, aber wer hat den anderen in den letzten zwölf Monaten übertroffen?

Die GOAL50 sind wieder da, und wieder geben wir Euch die Möglichkeit, die besten Spielerinnen und Spieler der Welt zu wählen und einige besondere Legenden in unserer Kategorie "WM-Wunder" zu würdigen.

Letztes Jahr wurden mehr als 23 Millionen Stimmen abgegeben, um die Sieger zu bestimmen. Und auch dieses Jahr rufen wir Euch dazu auf, zu entscheiden, wer in jeder Kategorie den ersten Platz belegt.

In jeder Kategorie sind 2450 Head-to-Head-Duelle möglich. Die Spieler mit den meisten Siegen werden zu den GOAL50-Gewinnern des Jahres 2022.

Wie schon bei der letztjährigen GOAL50-Wahl ist das Duell zwischen den ewigen Rivalen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, die es beide wieder auf die Auswahlliste geschafft haben, eines der brisantesten Head-to-Head-Duelle.

Messi und Ronaldo sind im Laufe von zwei glanzvollen Karrieren zu zwei der größten Spieler der Fußball-Geschichte geworden. Obwohl beide ihre besten Jahre hinter sich haben, haben sie im letzten Jahr noch einmal bewiesen, dass sie es immer noch verdienen, zu den Besten der Welt gezählt zu werden.

Im vergangenen Jahr gewann Messi die GOAL50 und zog damit mit Ronaldo gleich, denn beide haben die prestigeträchtige Auszeichnung nun bereits fünfmal gewonnen.

Wird einer von ihnen auch dieses Mal wieder ganz vorne landen?

Messi brillierte bei PSG, Ronaldo mit schwieriger Saison

Messis erste Saison in Frankreich verlief nicht ganz reibungslos, aber er beendete das Jahr dennoch als französischer Meister mit Paris Saint-Germain, wo er unter Trainer Mauricio Pochettino eine Schlüsselrolle beim Titelgewinn spielte.

Messi verzeichnete in der Liga 14 Assists - nach Kylian Mbappé die zweitmeisten - und hat einen atemberaubenden Start in die Saison 2022/23 hingelegt: In den ersten zwölf Ligaspielen der Saison war er an 17 Toren beteiligt.

Mit seinen 35 Jahren ist Messi nicht mehr derselbe Spieler wie zu seinen Glanzzeiten beim FC Barcelona, aber man erwartet von ihm immer noch, dass er einer der Stars der kommenden Weltmeisterschaft sein wird, bei der der Superstar verzweifelt versuchen wird, sich den größten Titel des Fußballs zu sichern.

Dies dürfte Messis letzte Chance sein, es Diego Maradona gleichzutun und Argentinien zum Titel zu führen. Wer will dagegen wetten, dass es dem Routinier in Katar nun gelingt?

Ronaldo fährt zur Weltmeisterschaft, nachdem er einen viel schwierigeren Start in die Saison hatte. Im Team von Manchester United pendelte er unter dem neuen Trainer Erik ten Hag zwischen Startelf und Ersatzbank.

In der vergangenen Saison trotzte er allen Kritikern und beendete die Saison mit 18 Toren in der Premier League - nur zwei Spieler erzielten mehr - und bewies damit, dass er es im englischen Fußball immer noch drauf hat.

Sein Doppelpack beim 4:0 Portugals gegen die Schweiz in der Nations League im Juni war vielleicht ein Vorzeichen für das, was Ronaldo noch in Katar leisten kann. Mit 37 Jahren weiß er - wie Messi -, dass dies seine letzte Chance ist, einen historischen internationalen Titel zu erringen.

Selbst mit Mitte 30 können diese beiden lebenden Legenden noch immer Spiele entscheiden und Schlagzeilen machen, aber wer von den beiden hatte das bessere Jahr 2022? Das müsst Ihr entscheiden!

Die Stimmabgabe ist vom 15. November bis zum 18. Dezember möglich. Es könnte nicht einfacher sein, also stimmt ab!

Denkt daran: Es ist nicht unsere GOAL50-Liste, sondern Eure.

