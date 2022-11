GOAL50 2022: Beth Mead vs. Alexia Putellas

Alexia Putellas und Beth Mead belegten bei der Wahl zum Ballon d'Or 2022 die Plätze eins und zwei, aber wer bekommt Eure Stimme bei GOAL50?

GOAL50 ist wieder da, und das bedeutet, dass Ihr - die GOAL-Leserinnen und -Leser - erneut die Chance habt, die besten Spielerinnen und Spieler der Welt zu wählen und Eure Stimme in unserer neuen Rubrik "WM-Wunder" abzugeben.

Beth Mead und Alexia Putellas sind zwei der heißen Favoritinnen auf den Sieg, wenn alle GOAL50-Stimmen ausgezählt sind, denn beide haben eine hervorragende Saison hinter sich.

Doch welche der beiden Spielerinnen wird Eure Stimme bei der diesjährigen GOAL50-Wahl erhalten?

Die frischgebackene Ballon-d'Or-Gewinnerin Putellas könnte die Favoritin sein, da sie zum zweiten Mal in Folge die prestigeträchtigste Einzelauszeichnung im Fußball erhalten hat.

Seit der Einführung des Ballon d'Or bei den Frauen im Jahr 2018 hat noch nie jemand den Ballon d'Or verteidigt.

Es war die gerechte Belohnung für eine sensationelle Saison, in der Putellas den FC Barcelona als Kapitänin zum nationalen Triple führte und mit 33 Toren und Assists dazu beitrug, dass die Blaugrana am Ende mit 24 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze stand.

In Europa glänzte sie mit elf Toren in zehn Champions-League-Spielen und gewann damit den Goldenen Schuh des Turniers. Das letzte Tor erzielte sie bei der 1:3-Finalniederlage von Barça gegen Lyon.

Sie war Spaniens Talisman, als das Team ein schwieriges Jahr 2022 überstand, wobei Putellas' eigene Träume von der EM 2022 durch eine schwere Kreuzband-Verletzung am Vorabend des Turniers zunichte gemacht wurden.

Die Engländerin Beth Mead hat bei der Wahl zum Ballon d'Or zwar knapp den Kürzeren gezogen, doch nach einer großartigen Saison war klar, warum sie Putellas so dicht auf den Fersen war.

Die 27-Jährige war für Arsenal in der Women's Super League, in der am Ende Chelsea knapp die Nase vorne hatte, eine überragende Spielerin. Sie erzielte 14 Tore und gab 19 Vorlagen und harmonierte hervorragend mit Vivianne Miedema.

Bei der Europameisterschaft sorgte Mead für Aufsehen, als sie mit sechs Toren in sechs Spielen sowohl den Goldenen Schuh als auch die Auszeichnung als Spielerin des Turniers gewann, als die Löwinnen zum ersten Mal den Kontinent eroberten.

Sie hat die beste Saison ihrer Karriere hinter sich, aber wird das reichen, um Putellas an der Spitze der GOAL50-Liste zu überholen?

Die Stimmabgabe ist vom 15. November bis zum 18. Dezember möglich. Es könnte nicht einfacher sein, also stimmet ab!

Denkt daran: Es ist nicht unsere GOAL50-Liste, sondern Eure.