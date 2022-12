GOAL50 2022: Alex Morgan vs. Sam Kerr

Alex Morgan und Sam Kerr gehören zu den größten Namen im Frauenfußball weltweit. Doch welche der Spielerinnen bekommt deine GOAL50-Stimme?

GOAL50 gibt den Lesern von GOAL Jahr für Jahr die Chance, den besten männlichen Fußballer und die beste weibliche Spielerin der Welt zu wählen. Und in der diesjährigen Ausgabe des Votums sticht die Qualität im Teilnehmerfeld der Frauen besonders hervor.

Zwei Favoritinnen im Kampf um den Sieg bei GOAL50 sind Alex Morgan und Sam Kerr. Beide sind es gewohnt, Pokale zu gewinnen - und fleißig Tore zu schießen.

Kerr ist Rekordtorschützin in Australien und hat zusätzlich im zehnjährigen Spielbetrieb der amerikanischen National Women's Soccer League dort öfter getroffen als jede andere Spielerin. Doch ihre Qualität beschränkt sich nicht nur auf die US-Liga.

Sie ist Rekordtorschützin in insgesamt drei Ligen auf drei verschiedenen Kontinenten. Neben der National Women's Soccer League in den USA sind das die australische W-League sowie die Women's Super League - die höchste Spielklasse der Frauen in England.

Dank ihr etablierte sich der FC Chelsea als dominante Kraft im Frauenfußball und gewann die WSL 2020, 2021 und 2022. Dazu kommen noch zwei Doubles im gleichen Zeitraum sowie die Teilnahme am Finale der Champions League im Jahr 2021.

Getty Images

Alex Morgan steht dem allerdings in nichts nach. In internationalen Spielen hat die US-Amerikanerin 119 Tore erzielt und zählt damit zu den Top fünf der besten Torjägerinnen der amerikanischen Nationalmannschaft der Frauen.

Noch eine Gemeinsamkeit im Vergleich mit Sam Kerr: Auch Morgan blickt auf eine sehr erfolgreiche Zeit in Europa zurück. Mit Olympique Lyon gewann sie in der Saison 2016/17 das Triple. Gleichzeitig bescherte sie dem Frauenfußball mit einem eigenen Film, Buch und einem Auftritt in der Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten weltweit der Times eine Menge öffentliche Aufmerksamkeit.

Ihr erstes Länderspiel absolvierte Morgan im März 2010, seitdem stand sie über 200-Mal für die USA auf dem Platz. Ihr Highlight: Der Gewinn der Olympia-Goldmedaille 2012.

Im Videospiel FIFA 23 sind Morgan und Kerr unter den Top acht der bestbewerteten Spielerinnen - doch wer von den beiden Frauen bekommt Deine Stimme bei GOAL50?

Bis zum 18. Dezember kannst du mit nur einem Klick abstimmen - einfacher geht's nicht.

Und denkt dran: Es ist nicht unser Voting - es gehört Euch.

