Goal 50: Robert Lewandowski gewinnt auch das Fan-Voting

Nachdem er am Dienstag zum offiziellen Goal-50-Champion gekürt worden war, hat Bayern-Star Robert Lewandowski nun auch das Fan-Voting gewonnen.

Stürmer Robert Lewandowski vom hat das in diesem Jahr erstmals durchgeführte Goal 50 Fan-Voting gewonnen.

Am Dienstag war der Pole bereits im Rahmen der 13. Ausgabe der Goal 50 zum weltbesten Spieler gekürt worden, nachdem er die Bayern in der Saison 2019/20 mit 55 Toren in wettbewerbsübergreifend 47 Einsätzen zum Triple geführt hatte.

Nun ist Lewandowski also auch Champion der Fans. 26.000 Stimmen aus 176 verschiedenen Ländern sind bei der Umfrage eingegangen.

Goal 50: Lionel Messi bei Fan-Voting auf Rang zwei

Trotz Barcelonas titelloser Spielzeit landete Lionel Messi dabei auf Rang zwei. Kevin De Bruyne, der den Assist-Rekord in der Premier League einstellte, komplettiert das Podium auf Platz drei.

Cristiano Ronaldo von Juventus sicherte sich Rang vier. Auf ihn folgen die beiden PSG-Stars Kylian Mbappe und Neymar, die auf Paris' Weg ins erste Champions-League-Finale der Vereinsgeschichte eine wichtige Rolle spielten.

Manuel Neuer, der Mann, der Mbappe und Neymar in Lissabon mehrmals zur Verzweiflung brachte, wurde indes Achter und ist damit der bestplatzierte Torhüter im Fan-Voting.

Goal 50 Fan-Voting: Sadio Mane und Thiago in der Top 10

Siebter wurde Liverpools Sadio Mane, nachdem er eine Hauptrolle bei Liverpools erster Meisterschaft seit 30 Jahren spielte. Ebenfalls in die Top 10 schaffte es Thiago, der im Sommer vom FC Bayern nach Liverpool gewechselt war.

Zudem tauchen in den Top 25 einige Überraschungen im Ranking der Fans auf, etwa Leipzig-Keeper Peter Gulacsi (23) und Salzburg-Talent Dominik Szoboszlai (25).

Die Goal 50 sind eine jährliche Auszeichnung, bei der die 50 besten Spielerinnen und Spieler geehrt werden. Dabei stimmen die Mitglieder der Chefredaktion und die Korrespondenten der 42 Goal-Editionen aus der ganzen Welt ab und berücksichtigen dabei die Konstanz, die Leistungen in wichtigen Spielen, die Bedeutung für den Fußball und die Erfolge mit dem Klub und dem Nationalteam.

Das Goal 50 Fan-Voting basiert derweil auf Shortlists unserer Leser, die aus 100 Kandidaten auf den Goal-Webseiten ihre zehn Favoriten wählen konnten.