Glühwein, Raclette und Lebkuchen: Niklas Süle verrät sein Lieblingsessen zu Weihnachten

WAS IST PASSIERT? Niklas Süle hat in einem Entweder-Oder-Quiz auf den Sozialen Kanälen von Borussia Dortmund über seine Favoriten an Weihnachten gesprochen. Glühwein oder Kinderpunsch, 'Der Grinch' oder 'Kevin allein zu Haus' - der Innenverteidiger steht Rede und Antwort.

WAS WURDE GESAGT? Geht es um den Lieblingsfilm zu Weihnachten, denn bevorzugt Süle den 'Grinch'. Außerdem würde er Weihnachten lieber im Schnee als am Strand verbringen und zudem lieber den Baum schmücken, als Plätzchen backen.

Kulinarisch gesehen bevorzugt Süle übrigens Glühwein, außerdem bevorzugt er Raclette statt Würstchen mit Kartoffelsalat und steht eher auf Lebkuchen als auf Spekulatius. Zudem würde er die Bescherung lieber nach dem Essen machen als davor.

WIE GEHT ES WEITER FÜR SÜLE UND DEN BVB? Der BVB bestreitet seinen Rückrundenauftakt am 13. Januar beim SV Darmstadt. Im Achtelfinale der Champions League müssen die Schwarz-Gelben gegen die PSV Eindhoven ran.