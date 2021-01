Gladbach-News: Bern-Coach Gerardo Seoane als Rose-Nachfolger im Visier, klare Ansage an Marcus Thuram - alle News und Gerüchte

Während der Rose-Nachfolger aus Bern kommen könnte, richtet der Coach der Gladbacher deutliche Worte an Marcus Thuram. Alle News zur Borussia heute.

Borussia Mönchengladbach heute: Hier gibt es alle News und Gerüchte über den Champions-League-Teilnehmer am Donnerstag.

Gladbach - News und Gerüchte: Kommt der mögliche Rose-Nachfolger von den Young Boys Bern?

Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat angeblich Cheftrainer Gerardo Seoane von den Young Boys Bern als möglichen Nachfolger für Marco Rose ins Visier genommen. Das berichtet die Rheinische Post . Der derzeitige Übungsleiter der Fohlen wird seit geraumer Zeit mit einem Abgang zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.

Dem Bericht zufolge stand Seoane bereits vor der Verpflichtung Roses 2019 auf dem Wunschzettel der Gladbacher. Der 42-Jährige Schweizer, der seit 2018 im Amt ist, gewann mit den Young Boys in den vergangenen zwei Spielzeiten die Meisterschaft und steht derzeit nach 15 Spieltagen mit neun Zählern Vorsprung erneut an der Spitze der Super League. Sein Vertrag in Bern ist noch bis 2023 datiert.

Zuletzt wurden unter anderem auch Frankfurts Adi Hütter, Wolfsburg-Coach Oliver Glaser sowie Ajax-Trainer Erik ten Hag als Nachfolger für Rose gehandelt. Letzterer dementierte jüngst die Gerüchte um ein Engagement bei der Borussia.

Gladbach - News und Gerüchte: Marco Rose mit klarer Ansage an Marcus Thuram

Nach der als Folge seiner Spuckattacke gegen Hoffenheims Stefan Posch erhaltenen Vier-Spiele-Sperre kehrte Gladbach-Angreifer Marcus Thuram im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund wieder in den Kader zurück, wurde in der 65. Minute eingewechselt und steuerte einen Treffer bei. Coach Marco Rose schließt allerdings nicht aus, dass der Franzose in den kommenden Spielen erneut auf der Bank Platz nehmen muss.

"Marcus weiß, dass wir in der Phase auch ohne ihn erfolgreich waren und dass seine Leistung vor der Sperre auch nicht immer überzeugend war. Das heißt: Er muss Gas geben, um sich dauerhaft als Stammspieler wiederzufinden", betonte der 44-Jährige im kicker.

Der Übungsleiter erwarte vom Torjäger "hartes Training und gute Leistungen", um den Platz in der Anfangsformation zu erkämpfen.

Gladbach - News und Gerüchte: Hohe Geldstrafe für Breel Embolo nach Coronawirbel

Borussia Mönchengladbachs Stürmer Breel Embolo muss für seinen nächtlichen Verstoß gegen Corona-Auflagen vereinsintern eine hohe Geldstrafe bezahlen. Das teilte der Bundesligist am Dienstag mit. Zuletzt war über eine Geldbuße von rund 200.000 Euro in den Medien für Embolo spekuliert worden.

"Breel hat durch sein unbedachtes und falsches Verhalten in der Nacht nach dem Bundesligaspiel in Stuttgart gegen die Regeln verstoßen, die für alle Menschen in unserem Land gelten und deren Einhaltung für uns als Klub in der Bundesliga die Voraussetzung für den Spielbetrieb ist", sagte Sportdirektor Max Eberl. "Wir haben deshalb entschieden, dass er eine Geldstrafe zahlen muss, die ihn empfindlich trifft."

Borussia hat Stürmer Breel Embolo nach dessen Verstoß gegen die Corona-Bestimmungen am vorvergangenen Wochenende mit einer hohen Geldstrafe belegt.https://t.co/pWWnsziiKd — Borussia (@borussia) January 26, 2021

Der 23-Jährige hat die Strafe laut Mitteilung akzeptiert. Der Schweizer Nationalspieler hat nach Ansicht der Essener Polizei an einer illegalen Party mit 23 Gästen in einem Lokal am dortigen Baldeneysee teilgenommen. Eine Person war beim Eintreffen der Beamten über das Dach in eine nahegelegene Wohnung geflohen. In dieser wurde Embolo dann alleine angetroffen.

Embolo versichert, er sei kein Partygast gewesen. Er habe einen Freund besucht, um gemeinsam Basketball zu schauen. "Wir nehmen ihm ab, dass er nicht Teil einer Party war", hatte Trainer Marco Rose gesagt.

Gladbach - News und Gerüchte: Leverkusen-Geschäftsführer Rudi Völler sieht "unnötige Punktverluste" bei BMG, BVB, Bayer und Co.

Leverkusen-Geschäftsführer Rudi Völler hat bemängelt, dass sich die Bundesligaklubs im Kampf um die oberen Tabellenplätze zu viele Patzer erlaubt haben. "Egal ob Borussia Dortmund, RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach der Bayer Leverkusen – wahrscheinlich wird jeder einzelne dieser Klubs von sich denken, in dieser Saison unnötig Punkte liegen gelassen zu haben", betonte der 60-Jährige in seiner kicker-Kolumne.

Ein Grund hierfür sei die Doppelbelastung. "Mönchengladbach, Dortmund, Leipzig und Leverkusen tanzen allesamt auf drei Hochzeiten", ergänzte Völler, während Vereine wie Eintracht Frankfurt nicht in mehreren Wettbewerben vertreten seien.

Dies befand der frühere Bundestrainer vor allem mit Blick auf die aktuell fehlende Konstanz des FC Bayern München als ärgerlich.

