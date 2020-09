Gladbach: Bundesligist streckt Fühler nach Jordan Larsson aus, Sommer übernimmt Schuld für Schweizer Gegentreffer - alles News und Gerüchte zu Borussia Mönchengladbach

Gladbach hat wohl die Fühler nach Jordan Larsson ausgestreckt und Schweiz-Torwart Yann Sommer nimmt die Schuld für den ersten Gegentreffer auf sich.

Mit Vollgas arbeitet aktuell der neuen -Saison entgegen. Am Freitag steht jedoch zunächst ein Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten VVV-Venlo auf dem Programm.

Doch auch hinter den Kulissen wird fleißig am Kader für die kommende Spielzeit gebastelt. Gladbach soll sich demnach für den Sohn von Stürmer-Legende Henrik Larsson, Jordan Larsson, von interessieren.

Zudem musste sich Torhüter Yann Sommer mit der in der gegen die geschlagen geben. Die Verantwortung für den ersten Gegentreffer nahm der 31-Jährige nach der Niederlage auf sich.

Borussia Mönchengladbach: In diesem Artikel findet Ihr alle Informationen rund um den Bundesligisten in der Sommerpause.

Bericht: Gladbach streckt Fühler nach Stürmer Jordan Larsson aus

Borussia Mönchengladbach hat offenbar den schwedischen Angreifer Jordan Larsson von Spartak Moskau ins Visier genommen. Das berichtet das niederländische Magazin Voetbal International . Demnach soll neben dem , und der auch Gladbach zu den Vereinen zählen, die sich für den Sohn von Stürmer-Legende Henrik Larsson interessieren.

In der aktuellen Premier-Liga-Saison kommt der schwedische Nationalspieler bereits auf drei Tore und zwei Vorlagen in sechs Spielen. Larsson war 2019 für vier Millionen Euro Ablöse vom schwedischen Verein IFK Norrköping in die russische Hauptstadt gewechselt. Dort steht der 23-Jährige noch bis 2023 unter Vertrag.

Schweiz verliert gegen die Ukraine: Sommer übernimmt Verantwortung für ersten Gegentreffer

Gladbachs Torhüter Yann Sommer hat nach der Niederlage der Schweiz in der Nations League gegen die Ukraine die Schuld für den ersten Gegentreffer übernommen. "Von 100 solchen Schüssen halte ich 95", sagte der 31-Jährige am Donnerstag nach der 1:2-Niederlage in Lwiw.

Vor dem Treffer des früheren BVB-Spielers Andriy Yarmolenko (14.) hatte Sommer einen Schuss von Oleksandr Tymchyk nach vorne abprallen lassen. Der Ball kam über Umwege zu Yarmolenko, der zum 1:0 für die Hausherren einnetzte.

"Wir hätten nach dem ersten Schuss noch klären können, aber klar, den ersten Fehler in dieser Situation habe ich gemacht", betonte Sommer. Die Schweiz ist am Sonntag (20.45 Uhr/ZDF) der nächste Gegner des DFB-Teams in der Nations League.

VVV-Venlo gegen Gladbach heute im LIVE-STREAM sehen: So wird das Testspiel übertragen

Im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison testet Borussia Mönchengladbach am Freitag gegen den niederländischen Erstligisten VVV-Venlo. Anstoß ist um 19 Uhr.

Die schlechte Nachricht lautet allerdings, dass die Begegnung heute nicht live im TV übertragen wird. Doch Ihr müsst deshalb nicht darauf verzichten.

