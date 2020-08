Gladbach gegen Greuther Fürth live im TV und LIVE-STREAM: So wird das Testspiel übertragen

Borussia Mönchengladbach testet im Zuge der Vorbereitung gegen Greuter Fürth. Goal erklärt, wo die Partie live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

testet gegen den Zweitligisten SpVgg . Die Partie wird um 16 Uhr im Borussia-Park angepfiffen.

Testspiel für die Fohlen! Gegen Greuter Fürth bereitet sich die Borussia auf die neue Bundesligasaison vor. Zum Saisonstart möchte man top-fit sein – jeder Punkt zählt für die erneute Qualifikation zur . Dies gelang den Gladbachern bereits in der letzten Saison, am Ende wurden sie starker Vierter und ließen unter anderem hinter sich.

Greuther Fürth möchte in der 2. Liga wohl so lange wie möglich um den Aufstieg zur mitspielen. Dies schafften die Kleeblättern zumindest am Anfang der vergangenen Spielzeit, am Ende wurde man lediglich Neunter. Das Besondere an dem heutigen Vorbereitungsspiel ist, dass 300 Zuschauer im Stadion in Mönchengladbach zugelassen sind.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo Borussia Mönchengladbach gegen SpVgg Greuther Fürth live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Gladbach gegen Greuther Fürth: Die Details

Wettbewerb Testspiel Datum Donnerstag, 27. August 2020 Anstoß 16 Uhr Ort Borussia-Park

Gladbach gegen Greuther Fürth heute live im TV sehen, geht das?

Vorab die schlechte Nachricht: Gladbach gegen Fürth wird nicht im TV übertragen. Weder die öffentlich-rechtlichen noch die Privat- oder Pay-TV-Sender haben Übertragungsrechte an der Partie erworben. Wie Ihr das Spiel dennoch sehen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Absatz.

Morgen steht für #dieFohlen das vierte Testspiel der Sommer-Vorbereitung an. Um 15:30 Uhr geht es erstmals vor 300 Zuschauern im BORUSSIA-PARK gegen Zweitligist @kleeblattfuerth .



📝 Der Vorbericht: https://t.co/3CkBzIGx1Q pic.twitter.com/DIr2MaXd0E — Borussia (@borussia) August 26, 2020

Gladbach gegen Greuther Fürth heute live im LIVE-STREAM

Wenn Ihr online geht, dann könnt Ihr das Spiel im LIVE-STREAM sehen! Hierfür gibt es gar zwei Möglichkeiten, um das Match live verfolgen zu können: Über FohlenTV oder via YouTube. Beide Übertragungen werden von der Borussia zur Verfügung gestellt und sind für Euch kostenlos! Um das Spiel über FohlenTV sehen zu können, klickt auf diesen Link. Wer lieber über die Plattform YouTube streamt, der wird hier direkt zur Übertragung weitergeleitet.



Quelle: Imago Images / pmk

Gladbach gegen Greuther Fürth: Die Teams im Vergleich