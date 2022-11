Wer zeigt / überträgt Gladbach vs. BVB (Borussia Dortmund)? Die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM sehen

Die Gladbacher empfangen zuhause den BVB (Borussia Dortmund). Die wichtigsten Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM liefert Euch GOAL.

Am 11. November 2022 ist Borussia Dortmund zu Gast bei Borussia Mönchengladbach. Spielbeginn der Bundesligapartie im Borussia-Park in Mönchengladbach ist um 20:30 Uhr.

Genau 100-mal trafen die beiden Traditionsmannschaften in der Bundesliga bereits aufeinander. 41-mal waren die Dortmunder dabei siegreich, Gladbach kommt lediglich auf 31 Siege. Auch an das letzte Aufeinandertreffen werden die Fohlen nur ungern denken. Im Februar 2022 ging man mit 0:6 im Signal-Iduna-Park unter. Das soll sich heute natürlich nicht wiederholen. Für beide Teams ist es das letzte Bundesligaspiel der Hinrunde, wir können uns also sicherlich auch ein spannendes Match freuen.

Alle nötigen Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei GOAL.

Wer zeigt / überträgt Gladbach vs. BVB (Borussia Dortmund)? - Die Eckdaten der Partie

Begegnung Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 11. November - 20:30 Uhr Spielort Borussia-Park (Mönchengladbach)

Wer zeigt / überträgt Gladbach vs. BVB (Borussia Dortmund)? - Die TV-Übertragung der Partie

Das Spiel zwischen Gladbach und Dortmund ist tatsächlich eines der wenigen Bundesligaspiele dieser Saison, das im Free-TV zu sehen ist. Verantwortlich dafür ist der Free-TV-Sender Sat1. Dieser konnte sich nämlich die Übertragungsrechte für ein paar Bundesligaspiele sichern.

Ihr kommt also in den seltenen Genuss, die Bundesliga im Free-TV zu erleben. Dafür braucht Ihr nur am 11. November um 20:00 Uhr bei Sat1 einschalten. Dort empfängt Euch dann Moderator Matthias Opdenhövel. Als Experte geht Stefan Kuntz an den Start, der mittlerweile die türkische Nationalmannschaft betreut.

Pünktlich ab 20:30 Uhr könnt Ihr dann Kommentator Wolff-Christoph Fuss am Mikrofon hören.

Wer zeigt / überträgt Gladbach vs. BVB (Borussia Dortmund)? - Die Begegnung per LIVE-STREAM sehen

Die TV-Übertragung bei Sat1 ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit, wie Ihr das Spiel verfolgen könnt. Wer auf einen LIVE-STREAM zurückgreifen will, der wird mit den folgenden Optionen glücklich.

Wer zeigt / überträgt Gladbach vs. BVB (Borussia Dortmund)? - Der LIVE-STREAM von Sat1

Parallel zur TV-Übertragung hat Sat1 natürlich auch einen LIVE-STREAM im Angebot. Dort könnt Ihr genauso wie im TV das ganze Spiel live verfolgen. Und das Beste daran ist: Der LIVE-STREAM ist ebenfalls völlig kostenfrei.

Also schnappt Euch einfach ein Gerät eurer Wahl mit Internetzugang, klickt auf diesen Link und schon könnt Ihr Gladbach vs. Dortmund am 11. November ab 20:30 Uhr im LIVE-STREAM sehen.

Wer zeigt / überträgt Gladbach vs. BVB (Borussia Dortmund)? - Der LIVE-STREAM bei DAZN

Der Sport-Streamingdienst DAZN hat natürlich ebenfalls einen LIVE-STRAM zum Spiel im Angebot. Denn dort werden generell alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga übertragen. Ab Anpfiff um 20:30 Uhr könnt Ihr dort also am 11. November den STREAM zum Spiel sehen.

Kostenfrei zusehen ist dort allerdings nicht möglich. Ein Abo bei DAZN kostet Euch 29,99 Euro pro Monat. Außer Ihr entscheidet Euch direkt für das Jahresabo. Dann zahlt Ihr nur 24,99 Euro monatlich. Dafür könnt Ihr dort allerdings auch eine riesige Menge an Livesportevents verfolgen.

Mehr Infos zu DAZN gibt es hier:

Wer zeigt / überträgt Gladbach vs. BVB (Borussia Dortmund)? - Mit GOAL zum LIVE-TICKER

In gewohnter Manier stellen wir Euch bei GOAL natürlich auch einen LIVE-TICKER zur Verfügung. Dort werdet Ihr nahezu in Echtzeit über alle Geschehnisse auf dem Spielfeld informiert.

Ihr verpasst dort also kein Tor, keine Karte oder Auswechslung. Und das Ganze ist natürlich völlig kostenlos.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Wer zeigt / überträgt Gladbach vs. BVB (Borussia Dortmund)? - Die Übertragung im Überblick

TV Sat1 LIVE-STREAM Sat1 / DAZN LIVE-TICKER GOAL

Wer zeigt / überträgt Gladbach vs. BVB (Borussia Dortmund)? - Die Aufstellung

Beide Teams veröffentlichen eine Stunde vor Spielbeginn ihre jeweiligen Aufstellungen. Sobald das passiert ist, könnt Ihr diese hier nachlesen.