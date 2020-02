Ex-ManUnited-Stürmer Giuseppe Rossi wechselt zu Real Salt Lake

Nach mehr als eineinhalb Jahren ohne Klub setzt Giuseppe Rossi seine Laufbahn in der Major League Soccer fort.

Der ehemalige italienische Nationalstürmer Giuseppe Rossi wechselt zu Real Salt Lake. Das gab der -Klub am Donnerstag offiziell bekannt. Der Angreifer hatte bereits die Vorbereitung auf die am Wochenende beginnende Saison mit dem Verein aus dem US-Bundesstaat Utah absolviert, nun gehört er offiziell zum Kader.

"Es fühlt sich toll an, nun ein Teil von Real Salt Lake zu sein" sagte der in New Jersey geborene Rossi. General Manager Elliot Fall betonte, der Lebenslauf des 33-Jährigen Torjägers spreche "für sich".

Real Salt Lake: Giuseppe Rossi stürmte für

Rossi galt einst als eines der größten Sturmtalente Europas. Von 2004 bis 2007 stand er beim englischen Rekordmeister Manchester United unter Vertrag. Es folgten unter anderem Stationen beim , und der Fiorentina. Immer wieder wurde Rossi von hartnäckigen Blessuren zurückgeworfen. Unter anderem zog er sich drei schwere Kreuzbandverletzungen und einen Meniskusschaden zu.

Nach seinem Abschied vom im Sommer 2018 war Rossi ohne Klub. Der 29-malige Nationalspieler heuert also ablösefrei bei Real Salt Lake an.