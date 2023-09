Schuss in die Weichteile! Giorgio Cheillini sorgt mit diskussionswürdiger Aktion für Rudelbildung

Zwischen LAFC und Tigres ging es hoch her. Auslöser einer Rudelbildung: Eine Aktion von Routinier Giorgio Chiellini.

WAS IST PASSIERT? Beim Spiel von Los Angeles FC gegen den mexikanischen Meister Tigres im Campeones Cup sorgte eine Aktion von LAFC-Verteidiger Giorgio Chiellini (39) für erhitzte Gemüter mit anschließender Rudelbildung.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der langjährige Verteidiger von Juventus wollte einen Freistoß ausführen. Allerdings hielt Tigres' Sebastián Córdova (26) nur geringen Abstand zum Ball. Chiellini stieß Córdova zunächst nach hinten, beschwerte sich beim Unparteiischen und drosch das Leder dann absichtlich in Richtung des Mittelfeldspielers. Er traf ihn am Unterleib, wo es besonders schmerzhaft ist.

DAS VIDEO ZUR NEWS:

DIE REAKTION: Die Aktion führte zu wilden Protesten und einer Rudelbildung. Konsequenzen hatte sie aber nicht, weder Chiellini noch Córdova wurden verwarnt.

Die Partie endete mit einer Nullnummer, im Elfmeterschießen setzte ich Tigres mit 4:2 durch.