Eigentlich will der Niederländer nicht mehr als Trainer arbeiten. Aber bei einer passenden Gelegenheit könnte er es sich noch anders überlegen.

WAS IST PASSIERT? Trainer-Ikone Louis van Gaal hat ein Comeback nicht ausgeschlossen und damit Spekulationen über eine mögliche Zukunft als Bundestrainer entfacht. Hansi Flick steht beim DFB nach der 1:4-Niederlage gegen Japan am Samstag vor dem Aus.

WAS WURDE GESAGT? "Normalerweise trainiere ich nicht mehr bei einem Verein, aber ein vielversprechendes Land hat immer noch eine Chance, mich zu überzeugen", sagte van Gaal der Bild.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 72-jährige Niederländer ist aktuell arbeitslos. Bei der WM in Katar war er mit seinem Heimatland im Viertelfinale am späteren Sieger Argentinien gescheitert. Zuletzt äußerte van Gaal diesbezüglich einen Manipulations-Verdacht.

Es war bereits seine dritte Amtszeit als Bondscoach: 2002 scheiterte er mit seiner Mannschaft in der WM-Qualifikation, 2014 gelang der Sprung ins Halbfinale. Dazwischen trainierte van Gaal unter anderem erfolgreich den FC Bayern München und schuf dort die Grundlagen für den jahrelangen Erfolgslauf.

Sollte sich der DFB tatsächlich für van Gaal entscheiden, wäre er der zwölfte Bundestrainer - und der erste ausländische. Unter Flick verlor das DFB-Team vier der vergangenen fünf Länderspiele. Sportdirektor Rudi Völler vermied nach der Pleite gegen Japan (1:4) ein Bekenntnis zu Flick. Abgesehen von van Gaal werden unter anderem auch Völler selbst, Julian Nagelsmann und Matthias Sammer als mögliche Nachfolger-Kandidaten gehandelt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty