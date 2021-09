Gibraltar vs. Türkei: Die WM-Qualifikation heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Gruppen-Spitzenreiter Türkei bekommt es in Gruppe G mit Außenseiter Gibraltar zu tun. Goal erklärt Euch, wo Ihr die Partie heute live verfolgen könnt.

Die Türkei war die wohl größte Enttäuschung bei der EM 2021. Sang und klanglos schied die Truppe rund um Burak Yilmaz bereits in der Vorrunde aus. Null Punkte, 1:8 Tore lautete die Bilanz. Dabei galt die Türkei im Vorfeld des Turniers eigentlich als ein kleiner Geheimfavorit. In der WM-Qualifikation grüßt die Mannschaft in Gruppe G von der Tabellenspitze. Am Samstag, den 04. September wartet Schlusslicht Gibraltar. Um 20.45 Uhr erfolgt der Anstoß.

Der Fußballzwerg ist in der Qualifikation bislang noch punktlos und diente eher als Kanonenfutter für die gegnerischen Mannschaften. Auf dem Weg zur WM 2022 sollte ein Sieg gegen Gibraltar eigentlich Formsache sein.

Gibraltar vs. Türkei heute live: Der Überblick über die Begegnung in Gruppe G

Wettbewerb WM-Qualifikation | Gruppe G Begegnung Gibraltar vs. Türkei Anpfiff 4. September - 20.45 Uhr Ort Victoria Stadium (Gibraltar)

Gibraltar vs. Türkei heute: Wird die Begegnung live im TV gezeigt?

Das Aufeinandertreffen zwischen der Türkei und Gibraltar wird leider nicht im Fernsehen gezeigt. Wie viele andere Begegnungen der WM-Qualifikation können interessierte Zuschauer das Duell bei DAZN verfolgen.

Gibraltar vs. Türkei heute im LIVE-STREAM sehen

DAZN bietet Euch einen LIVE-STREAM an, über den Ihr die Partie schauen könnt. Um diesen nutzen zu können, wird eine stabile Internetverbindung benötigt. Darüber hinaus braucht Ihr ein internetfähiges Endgerät. Dabei kann es sich um Euer Mobiltelefon, Euren Laptop oder Euren SmartTV handeln.

Das Angebot von DAZN ist aber nicht kostenlos. Wie genau ein Abonnement von DAZN aussieht, wird weiter unten im Artikel erklärt.

Gibraltar vs. Türkei heute live im TV und STREAM sehen: Die Aufstellung

Die mögliche Aufstellung von Gibraltar:

Coleing - Sergeant, Bosio, Chipolina, Wiseman, Britto - Annesley, Torrilla - Ronan, Varalino - De Barr

Die mögliche Aufstellung der Türkei:

Cakir - Celik, Demiral, Ayhan, Yilmaz - Yokuslu, Kökcü - Ünder, Yazici, Calhanoglu - Ünal

Das Spiel gegen Gibraltar ist das erste nach der Schmach der EM 2021. Allerdings ist Gibraltar deutlich schwächer einzuschätzen als die Gegner bei der Europameisterschaft. Aber nicht nur das Duell gibt es bei DAZN zu sehen. Wie oben bereits erwähnt werden auch zahlreiche andere Qualifikationsbegegnungen gezeigt. Und auch auf Vereinsebene kommt Fußball nicht zu kurz.

Neben der Ligue 1 gibt es auch die LaLiga, Eredivisie, oder MLS im Programmangebot. Des Weiteren kommen auch Fans etwaiger anderer Sportarten auf ihre Kosten. So gibt es neben den allseits beliebten Ballsportarten beispielsweise auch Darts bei DAZN zu sehen.

Die bereits angesprochenen Konditionen lauten wie folgt: Ein Monatsabo würde 14,99 Euro kosten. Ein jährliches Abonnement kostet einmalig 149,99 Euro. Dafür habt Ihr aber auch keine laufenden Kosten. Zudem könnt Ihr das Angebot mit einem kostenlosen Probemonat testen, den Ihr unter diesem Link findet.

Gibraltar vs. Türkei heute live im TV und STREAM: Überblick über die Übertragung