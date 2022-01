Edouard Mendy ist der Welttorhüter 2021 - Berger verpasst den Titel

Edouard Mendy ist der beste Torhüter des Jahres 2021. Der Senegalese vom FC Chelsea setzte sich gegen die beiden verbliebenen Finalisten Manuel Neuer (Bayern München) und Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain) durch. Das wurde bei der FIFA-Gala The Best am Montag bekanntgegeben.

Mendy gewann mit Chelsea den Titel in der Champions League. Im Finale setzten sich die Blues mit 1:0 gegen Paris Saint-Germain durch, Mendy hielt seinen Kasten sauber.

Für das Jahr 2020 hatte sich Manuel Neuer den Titel gesichert, der damals mit dem FC Bayern das Triple gewonnen hatte.

Bei den Frauen hat die deutsche Nationalspielerin Ann-Katrin Berger den Titel der Welttorhüterin verpasst. Bei der Wahl setzte sich die Chilenin Christiane Endler (Olympique Lyon) durch. Neben Endler und der 31 Jahre alten Berger vom FC Chelsea hatte es Stephanie Lynn Marie Labbe (Paris Saint-Germain) unter die letzten drei geschafft