Als aus Donnarumma "Dollarrumma" wurde

Gianluigi Donnarumma ist Italiens neuer EM-Held, doch 2017 brachte er die Fans der AC Mailand gegen sich auf. Es regnete Geldscheine.

HINTERGRUND

Spätestens seit dem EM-Finale von Wembley dürfte ganz Fußball-Italien Gianluigi Donnarumma zu Füßen liegen. Mit seinen immer noch erst 22 Jahren hat der legitime Nachfolger seines Namensvetters Buffon bereits viel erlebt. Auch die hasserfüllte Seite des Sports.

Dass er seinen Jugendklub AC Mailand in diesem Sommer verließ und ablösefrei zu Paris Saint-Germain wechselte, kam bei vielen Fans der Rossoneri nicht gut an. Doch war die Situation nicht ansatzweise vergleichbar mit jener von vor vier Jahren, als Donnarumma erstmals vor einem Abschied stand. Damals gerade einmal 18 Jahre alt und dennoch bereits seit zwei Jahren Stammkeeper, lehnte er eine Vertragsverlängerung bei Milan ab.

Donnarumma wird mit Spielgeld überhäuft

Die Fans liefen Sturm und kübelten ihren Hass über Donnarumma und auch dessen Familie aus. Auch deshalb, weil sich Donnarumma zuvor noch ganz anders geäußert hatte. "Jeder weiß, dass ich gerne bei Milan bleiben will. Ich identifiziere mich voll mit diesen Verein, diese Farben gehören zu mir. Ich sehe mich gerade auch schon nach einem neuen Haus in der Stadt um", sagte er, bevor er das Angebot der Vereinsführung ausschlug. Für viele Fans klangen diese Worte im Nachgang wie Hohn.

Selbst außerhalb Italiens verfolgte Donnarumma seine Entscheidung, an der sein berüchtigter Berater Mino Raiola sicher auch nicht ganz unschuldig war. Bei der U21-EM in Polen wurde er bei der Partie gegen Dänemark von den Fans mit Spielgeld beworfen, zudem wurde ein Transparent mit der Aufschrift "Dollarrumma" hochgehalten. Die klare Botschaft: Dir geht es nur ums Geld!

Nicht entschuldbar hingegen waren Morddrohungen gegen Donnarummas Familie, die sogar Raiola auf den Plan riefen. "Ich übernehme alle Verantwortung, doch man soll Donnarumma in Ruhe lassen", forderte er und bezeichnete die Drohungen als "unglaublich". Zudem machte er den Klub dafür verantwortlich, dass es zu keiner Übereinkunft kam. "Wir haben um mehr Zeit für die Vertragsverhandlungen gebeten. Milan hat dagegen die Medien über jeden Schritt informiert. Ein Teil der Tifosi hat sich gegen Gianluigi gestellt, und der Klub hat ihn nicht geschützt", meinte Raiola damals.

Donnarummas Kehrtwende - Bruder Antonio freut sich

An Interessenten für das Supertalent mangelte es nicht. Juventus Turin, Real Madrid, Manchester United - sie alle sollen Donnarumma damals im Auge gehabt haben. Auch PSG hatte damals bereits seine Fühler ausgestreckt. Doch dann folgte die spektakuläre Kehrtwende, plötzlich kam es doch zu einer Einigung aller Parteien. Donnarumma erhielt eine kräftige Gehaltserhöhung und verschaffte seinem älteren Bruder Antonio, ebenfalls Torwart und in der griechischen Provinz aktiv, in einem Abwasch gleich ebenfalls eine Anstellung bei Milan - ein Nettogehalt in Höhe von einer Million Euro inklusive.

#ACMilan comunica di aver prolungato al 30 giugno 2021 il contratto di @gigiodonna1 pic.twitter.com/4yGxBuVhRQ — AC Milan (@acmilan) July 11, 2017

Immerhin trug Donnarumma, also der jüngere, danach dazu bei, Milan aus dem Niemandsland der Tabelle zurück an die Spitze zu bringen. In seinem letzten Vertragsjahr beim 18-maligen Meister wurde Milan Zweiter und qualifizierte sich für die Champions League. Doch jetzt sah Donnarumma die Zeit für eine neue Herausforderung endgültig gekommen.

Mit 251 Pflichtspielen für Milan auf dem Buckel verließ er Mailand zunächst Richtung Nationalmannschaft, führte diese als Stammtorwart zum zweiten EM-Titel nach 1968, wurde nebenbei als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet und unterschrieb anschließend einen Fünfjahresvertrag bei PSG. Sein Bruder Antonio hingegen ist vereinslos - noch.