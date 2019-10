Gianluigi Buffon von Juventus: "Ancelotti ist der Trainer, dem ich am meisten verdanke"

Gigi Buffon hat in seiner Karriere mit einigen großen Trainern zusammengearbeitet. Wie er nun verrät, ist er Carlo Ancelotti dabei besonders dankbar.

Torhüter Gianlugi Buffon hat in einem Interview beim Festival dello Sport in Trento über die Trainer gesprochen, mit denen er zusammengearbeitet hat. Dabei verriet der 41-Jährige unter anderem, mit welchem Coach die Zusammenarbeit am härtesten war und wem er am meisten zu verdanken hat.

Buffon erklärte: "Der härteste war sicherlich Antonio Conte. Am meisten Spaß machte es unter Renzo Ulivieri und auch Max Allegri." Buffons momentaner Trainer bei der Alten Dame, Maurizio Sarri, sei derweil "der wählerischste Trainer, mit dem ich je zu tun hatte."

Buffon über seinen Durchbruch: "Es war ein großes Gewicht auf meinen Schultern"

Besonders dankbar ist der Schlussmann Ex-Bayern-Trainer Carlo Ancelotti, unter dem er sich zwischen 1996 und 1998 beim AC Parma zum Stammspieler entwickelte: "Carlo Ancelotti ist der Trainer, dem ich am meisten verdanke. Während Nevio Scala die verrückte Idee hatte, mir mein Debüt für Parma zu geben, war Carlo noch verrückter - er machte mich nach fünf oder sechs Spielen vor Luca Bucci, meinem Freund und damaligem italienischen Nationalspieler, zur ersten Wahl."

Dabei erinnert sich Buffon noch genau an seinen Durchbruch bei Parma: "Es war ein großes Gewicht auf meinen Schultern, aber hier begann meine Karriere wirklich. Ich erinnere mich an den Torwarttrainer William Vecchi, der mir sagte: 'Sei nicht zu optimistisch, sonst wirst du verlieren. Ich bin sicher, du wirst uns nicht im Stich lassen.'"

Bereits 1994 stieß Buffon aus der Jugend des AC Parma zu den Profis vor und war ab 1996 unangefochtene Nummer eins in der Elf um Lilian Thuram, Fabio Cannavaro und Filippo Inzaghi.

1998 gelang dem Weltmeister von 2006 mit dem UEFA-Cup-Sieg mit den Norditalienern sein bis dahin größter Erfolg. Nach 220 Spielen für I Crociati wechselte Buffon 2001 für 53 Millionen Euro Ablöse zu Juventus.