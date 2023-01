Italien: Gianluca Vialli im Alter von 58 Jahren verstorben

Gianluca Vialli hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Italiens Fußball betrauert einen großen Verlust.

WAS IST PASSIERT? Der ehemalige italienische Fußballstar Gianluca Vialli ist tot. Er verstarb im Alter von 58 Jahren an den Folgen eines Krebsleidens. Das bestätigte der italienische Verband am Freitagmorgen. Vialli war bereits seit langer Zeit erkrankt, trotzdem arbeitete er bei der EM 2020 noch als Assistenztrainer seines Freundes Roberto Mancini bei der italienischen Nationalmannschaft.

WAS WURDE GESAGT? Italiens Verbandspräsident Gabriele Gravina sagte in einem ersten Statement: "Ich bin zutiefst traurig, weil ich bis zuletzt gehofft habe, dass er noch ein Wunder vollbringen kann. Aber mich tröstet die Gewissheit, dass das, was er für den italienischen Fußball und das Trikot der Azzurri getan hat, nie vergessen werden wird."

"Gianluca war ein wunderbarer Mensch und hinterlässt eine unschließbare Lücke, in der Nationalmannschaft und bei allen, die seine außergewöhnlichen menschlichen Qualitäten zu schätzen wussten", so Gravina weiter.

WAS IST DER HINTERGRUND? Vialli war in den 1990er Jahren einer der besten Stürmer der Welt. Er schoss Sampdoria Genua 1991 sensationell zum Titelgewinn der Serie A und war Kapitän der letzten Juventus-Mannschaft, welche die Champions League gewann. Er spielte auch für den FC Chelsea, den er als Trainer zum Gewinn des Ligapokals führte.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty