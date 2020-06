Offiziell: Getafe zieht Kaufoption bei Marc Cucurella vom FC Barcelona

Getafe hat Marc Cucurella vom FC Barcelona unter Vertrag genommen. Der Verein macht Gebrauch von einer Kaufoption in Höhe von zehn Millionen Euro.

Der bislang vom ausgeliehene Marc Cucurella bleibt dem erhalten. Wie der spanische Erstligist am Dienstag auf Twitter verkündete, hat man von der vereinbarten Kaufoption in Höhe von zehn Millionen Euro Gebrauch gemacht.

📢 OFICIAL | El Getafe ha llegado a un acuerdo con el @FCBarcelona_es para ejercer su derecho de compra sobre el jugador @cucurella3



👉https://t.co/GKptKW9w69 pic.twitter.com/ERJrHdTAHZ — Getafe C.F. (@GetafeCF) June 30, 2020

Nach offiziellen Angaben von Getafe wird der Ex-Verein von Cucurella bei einem weiteren Transfer des spanischen U21-Nationalspielers mit zehn Prozent beteiligt. Neben dem FC Chelsea und der SSC Napoli haben zuletzt angeblich auch Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen die Entwicklung des 21-Jährigen beobachtet.

Unter Getafe-Trainer Bordalas wurde Cucurella zum Stammspieler

Getafe hatte Cucurella, der in der Jugend des FC Barcelona ausgebildet wurde, zunächst auf Leihbasis bis zum Saisonende unter Vertrag genommen. Zuvor war der Mittelfeldspieler für eine Saison an ausgeliehen, ehe sich Barca einer Rückkaufoption in Höhe von vier Millionen Euro bediente.

ℹ Getafe exercise option to purchase @cucurella3https://t.co/QyBd9nLDeB — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 30, 2020

Eine erneute Rückkehr von Cucurella schien jedoch bis zuletzt unwahrscheinlich. Erst im Februar hatte Cucurella seinen Ex-Klub kritisiert, jungen Spielern keine faire Chance zu geben. "Das Gewinnen ist wichtiger, als Geduld zu haben", sagte er in einem Interview mit der spanischen Sport.

Cucurella kann neben seiner angestammten Position im linken Mittelfeld auch als Außenverteidiger oder als Flügelspieler eingesetzt werden. In der aktuellen Saison kommt er auf 39 Spiele für Getafe, in denen ihm ein Tor und sechs Vorlagen gelangen.