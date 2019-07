Bericht: Juventus-Keeper Mattia Perin vor Wechsel zu Benfica

Mattia Perin verlässt Juventus Turin nach nur einem Jahr wohl wieder und schließt sich angeblich Benfica Lissabon an.

steht wohl unmittelbar vor eine Verpflichtung von Torhüter Mattia Perin von . A Bola erwischte den 26-Jährigen am Mittwochabend am Humberto Delgado-Flughafen von Lissabon.

Nach dem erfolgreichen Medizincheck am Donnerstag soll Perin beim portugiesischen Rekordmeister einen Fünfjahresvertrag bis 2024 unterschreiben.

Als Ablösesumme stehen rund 15 Millionen Euro im Raum, nachdem Perin erst vergangenen Sommer für zwölf Millionen Euro vom zu den Bianconeri gewechselt war. Dort konnte er sich aber nicht durchsetzen.

Benfica-Keeper Vlachodimos zu Eintracht Fankfurt?

Benfica-Stammkeeper Odysseas Vlachodimos, der in Stuttgart geboren wurde und in der Jugend für den VfB spielte, könnte im Gegenzug nach in die zu wechseln.

Wie A Bola berichtet, beschäftigt sich die SGE mit dem Deutsch-Griechen, sollte ein Transfer von Wunschspieler Kevin Trapp scheitern. Der 29-Jährige kehrte nach seiner Leihe vorerst wieder zu zurück.