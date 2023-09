Gerichtsurteil: Luis Rubiales darf sich Jenni Hermoso nicht mehr nähern

Der ehemalige spanische Verbandspräsident muss vor Gericht eine Niederlage einstecken.

WAS IST PASSIERT? Der ehemalige spanische Verbandspräsident Luis Rubiales muss sich künftig von Jennifer Hermoso fernhalten. Rubiales darf sich der Fußball-Nationalspielerin nur noch bis auf 200 Meter nähern, entschied ein Untersuchungsrichter.

Richter Francisco de Jorge erließ die entsprechende einstweilige Verfügung am Freitag. Die Staatsanwaltschaft hatte gefordert, dass dieses Verbot sogar für einen Umkreis von 500 Metern gelten soll. Rubiales, der persönlich erschienen war, bestritt erneut jegliches Fehlverhalten. Das berichten mehrere spanische Medien übereinstimmend.

Der Richter lehnte allerdings den Antrag der Staatsanwaltschaft ab, Rubiales zusätzlich zu verpflichten, sich alle 15 Tage bei einem Gericht zu melden. Auch das Vermögen von Rubiales wurde nicht vorsorglich beschlagnahmt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Am vergangenen Freitag hatte die spanische Staatsanwaltschaft Anklage erhoben, am Dienstag folgte die offizielle Vorladung für Rubiales.

Rubiales musste sich wegen des Vorwurfs der sexuellen Gewalt vor Gericht verantworten, nachdem er Hermoso nach dem WM-Finale gegen deren Willen auf den Mund geküsst hatte.

Hermoso hatte am vergangenen Mittwoch Anzeige gegen Rubiales erstatte. Sie beschuldigt Rubiales außerdem, sie unter Druck gesetzt zu haben. Sie habe sich unmittelbar nach dem Aufruhr über den Kuss zu seiner Verteidigung äußern sollen, was laut Staatsanwaltschaft als Straftatbestand der Nötigung angesehen werden könnte.

Nach einer kürzlich erfolgten Reform des spanischen Strafgesetzbuchs kann ein nicht einvernehmlicher Kuss als sexuelle Gewalttat betrachtet werden. Die Strafen dafür können nach Angaben der Staatsanwaltschaft von einer Geldstrafe bis zu vier Jahren Gefängnis reichen.