Gerd Müllers Ehefrau: "Er schläft langsam hinüber"

Uschi Müller hat einen Einblick in den Gesundheitszustand ihres Mannes gegeben, der seit geraumer Zeit an einer Demenzerkrankung leidet.

In emotionalen Worten hat die Ehefrau von Gerd Müller über die "traurige Lage" der deutschen Fußball-Ikone gesprochen. Der "Bomber der Nation" leidet an Demenz und befindet sich nun bereits seit einigen Jahren in einem Pflegeheim.

"Der Gerd schläft seinem Ende entgegen", sagte Uschi Müller einen Tag vor dem 75. Geburtstag des "Bombers der Nation" der Bild. Ihr Mann, berichtete sie, habe "die Augen geschlossen, döst vor sich hin, macht den Mund nur noch selten auf, kriegt pürierte Nahrung. Er ist ruhig und friedlich, muss glaube ich auch nicht leiden. Er schläft langsam hinüber."

Uschi Müller über Demenz: "Eine Krankheit, die dem Menschen die letzte Würde raubt"

Müller ist demenzkrank und lebt seit beinahe sechs Jahren in einem Pflegeheim südlich von München. "Ich hoffe, dass er nicht nachdenken kann über sein Schicksal, über eine Krankheit, die dem Menschen die letzte Würde raubt", sagte Uschi Müller.

Mehr Teams

Der frühere Bayern-Stürmer wiegt inzwischen nur noch 60 statt wie früher 77 Kilo. Immerhin habe Müller den Kampf gegen den Alkohol gewonnen. "Natürlich war er ein schwerer Alkoholiker. Niemand jedoch hat darüber geschrieben, dass der Gerd einer der ganz, ganz wenigen ist, die nie mehr rückfällig wurden", berichtete seine Frau weiter.