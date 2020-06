Gerard Pique über Titelkampf mit Barca: "Liegt nicht mehr in unserer Hand"

Nach dem torlosen Remis gegen den FC Sevilla erwartet Barca-Star Gerard Pique einen engen Titelkampf. Dabei denkt er nicht, dass Real patzen wird.

Gerard Pique vom erwartet nach dem Remis gegen den einen harten Titelkampf. "Ich denke, es wird sehr schwierig, die Liga zu gewinnen. Wir werden alles Mögliche tun, aber ich nehme nicht an, dass sehr viele Punkte liegen lassen wird", betonte der Innenverteidiger im Anschluss an das 0:0 gegen die Andalusier.

Durch den verpassten Sieg hat Real Madrid am Sonntag gegen die Möglichkeit, mit Barca nach Punkten gleichzuziehen. Pique erwartet dabei nicht, dass die Königlichen patzen: "Es liegt nicht mehr in unserer Hand. Und es wird für Real Madrid schwierig sein, Punkte liegen zu lassen."

Gerard Pique: Remis gegen Sevilla "bringt uns in eine Position, in der der Titel nicht von uns abhängt"

In Bezug auf eine mögliche Titelverteidigung erklärte der 33-Jährige deshalb: "Nach dem, was wir an den letzten beiden Spieltagen gesehen haben, wird es schwer." Gegen Sevilla hätten die Blaugrana zwar mehr Chancen und die Spielkontrolle gehabt, das Team blieb jedoch torlos. "Das Unentschieden bringt uns in eine Position, in der der Titel nicht von uns abhängt", sagte Pique.

Noch acht Spieltage sind in zu spielen. Barca trifft dabei als nächstes am kommenden Dienstag auf Athletic Club aus Bilbao (22 Uhr im LIVE-TICKER).