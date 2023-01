WM 2010 als Auslöser: Wie sich Gerard Piqué und Shakira kennenlernten

Heute herrscht zwischen Gerard Piqué und Shakira ein Rosenkrieg. Ein Paar wurden sie einst auch aufgrund der WM 2010 in Südafrika.

Das einstige Traumpaar ist Geschichte. Der ehemalige Fußballprofi Gerard Piqué und die kolumbianische Pop-Queen Shakira haben sich Mitte 2022 getrennt, nachdem der ehemalige Barça-Star die 45-Jährige mit einer anderen Frau betrogen haben soll.

Seitdem herrscht ein echter Rosenkrieg zwischen den beiden, die Sängerin schoss zuletzt in einem Song mit Zeilen wie "Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo getauscht!" gegen Piqué, der 35-Jährige konterte bereits mehrfach.

Was viele nicht kennen, ist die Geschichte vom Kennenlernen der beiden. Eine große - wenn nicht sogar entscheidende - Rolle spielte dabei natürlich der Fußball. Aber der Reihe nach.

Piqué und Shakira lernten sich bei WM näher kennen

Shakira lieferte für die Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika mit "Waka Waka" den offiziellen Song, welcher letztlich zur Grundlage für die knapp zwölf Jahre anhaltende Beziehung sein sollte, Denn Piqué trat im dazugehörigen Musikvideo auf. Der erste Kontakt war also hergestellt.

"Ich traf Shakira in Madrid, als wir uns auf die WM 2010 vorbereiteten und nachdem ich in ihrem Waka-Waka-Video auftrat", berichtete Piqué später der Mail Online.

Konkret wurde es allerdings erst beim Turnier selbst. "Alles begann, als wir zusammen in Südafrika waren und ich ihr vorab eine Nachricht schrieb. Sie war bereits dort, weil sie bei der Eröffnungszeremonie gesungen hat und ich fragte sie, wie das Wetter sei", erzählte Piqué.

Die Frage war nicht mehr als ein Vorwand, doch Shakira sprang darauf an. "Sie erklärte mir detailliert, wie das Wetter sei. Ich sagte zu ihr, dass wir ins Finale kommen müssen, damit ich sie noch einmal sehen kann", so Piqué weiter. Shakira hatte beim Endspiel in Johannesburg einen Auftritt.

Und so kam es dann auch. Piqué erreichte mit Spanien das Endspiel und wurde letztlich sogar Weltmeister. Im Anschluss lernten sich die beiden näher kennen - und wurden letztlich Anfang 2011 offiziell ein Paar.