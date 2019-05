Georginio Wijnaldum hat in einem Interview verraten, dass Liverpool-Trainer Jürgen Klopp der Mannschaft nach der 0:3-Hinspielniederlage beim von der Partie zwischen und in der Saison 2013/14 erzählt habe, um die Spieler auf die zweite Begegnung im Halbfinale der einzustimmen.

"Danach war der Trainer voller Zuversicht. Er hat uns gesagt, dass wir uns Borussia Dortmund gegen Real Madrid anschauen sollen", erklärte Wijnaldum im Anschluss an die Partie bei beIN Sports . Damals hatte der BVB ebenfalls 0:3 verloren und auf einige verletzte Spieler verzichten müssen, im Rückspiel aber trotzdem mit 2:0 gewonnen. "Ich habe es mir nicht angeschaut, aber ich denke, das hat geholfen, die Spieler ebenfalls zu überzeugen", betonte der 28-Jährige.

Von DAZN auf Wijnaldums Aussage angesprochen, meinte Klopp: "Ich habe ihnen davon erzählt und gesagt, dass sie es bestimmt auf YouTube finden, wenn sie es schauen wollen." Die Tatsache, dass sich der BVB nach der Niederlage nicht aufgegeben hatte, ist ihm bis heute im Gedächtnis hängen geblieben: "Wir hätten zuhause eigentlich 7:0 gewinnen müssen, haben wir aber leider nicht."

